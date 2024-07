Israele attacca in Yemen: raid aerei e esplosioni a Hodeida

TEL AVIV - La tensione tra Israele e il gruppo Houthi yemenita è salita a nuovi livelli di intensità, culminando in un attacco aereo israeliano sulla città yemenita di Hodeida. Il raid, avvenuto nelle prime ore del mattino, è stato scatenato in risposta a un attacco con drone condotto dagli Houthi su Tel Aviv, che ha provocato la morte di un uomo.Secondo il ministero della Sanità del gruppo Houthi, i raid israeliani hanno causato tre morti e ottantasette feriti. Le autorità israeliane hanno confermato l'attacco, specificando che sono stati colpiti obiettivi militari. "Abbiamo colpito obiettivi militari", ha dichiarato il portavoce militare israeliano, spiegando che l'attacco è stato condotto "in risposta alle centinaia di raid condotti contro Israele nei mesi recenti".Gli Houthi hanno prontamente reagito, minacciando ulteriori attacchi contro obiettivi civili a Tel Aviv. "Risponderemo attaccando obiettivi civili a Tel Aviv", ha dichiarato un portavoce del gruppo, aumentando ulteriormente la tensione nella regione.All'alba, il sistema di difesa aerea dell'esercito israeliano ha intercettato un missile terra-terra lanciato dallo Yemen e diretto verso il territorio israeliano. L'IDF ha reso noto che il missile non ha raggiunto Israele, ma le sirene di allarme sono risuonate in diverse località del Paese a causa della possibilità di caduta di schegge.Questo ultimo episodio rappresenta una pericolosa escalation nel conflitto tra Israele e gli Houthi, con conseguenze potenzialmente gravi per la stabilità della regione. Le incursioni aeree e i continui attacchi da entrambe le parti mostrano un deterioramento delle condizioni di sicurezza e un aumento delle ostilità che potrebbe coinvolgere ulteriori attori regionali.