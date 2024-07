San Sperate, ritrovate parti di un cadavere durante le ricerche di Francesca Deidda

SAN SPERATE - Durante le operazioni di ricerca di Francesca Deidda, scomparsa lo scorso maggio da San Sperate, un paese situato a circa 20 km a nord di Cagliari, sono state ritrovate alcune parti di un cadavere che potrebbero appartenere alla 42enne. Il macabro ritrovamento è avvenuto nei pressi del ponte romano, vicino alla vecchia Statale 125 Orientale Sarda, in località San Priamo. Le ricerche erano state riprese recentemente, supportate anche dall'ausilio di un cane molecolare. Sul luogo è intervenuto il medico legale Roberto Demontis per un primo esame dei resti.Nuovo interrogatorio del marito accusato di omicidioLe indagini fino ad ora hanno portato all’arresto di Igor Sollai, 43 anni, marito di Francesca Deidda, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Giovedì 18, Sollai è stato nuovamente interrogato dal pm Marco Cocco, durante il quale ha ribadito la sua innocenza, sostenendo che la moglie si sarebbe allontanata volontariamente. Sollai ha risposto alle domande del pm per oltre quattro ore."I nostro assistito ha risposto alle contestazioni, ricostruendo la vicenda," hanno dichiarato i legali di Sollai, Carlo Demurtas e Laura Pirarba. "Ha fornito le informazioni su ciò che non torna, guardando anche mappe e fotografie". L'interrogatorio, attualmente sospeso, dovrebbe riprendere la prossima settimana. "Il nostro assistito è provato, ma è lucido e ha risposto a tutte le domande," hanno aggiunto i legali. In precedenza, Sollai si era avvalso della facoltà di non rispondere.La scomparsa di Francesca DeiddaFrancesca Deidda era scomparsa senza lasciare tracce lo scorso maggio, scatenando una vasta operazione di ricerca nella regione. Con il ritrovamento delle parti di un cadavere, le speranze di trovare Deidda viva si sono affievolite, anche se le autorità non hanno ancora confermato l'identità dei resti trovati.Le ricerche e le indagini continuano, mentre la comunità di San Sperate rimane in attesa di ulteriori sviluppi in questo caso tragico e complesso.