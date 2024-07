Ursula von der Leyen confermata presidente della Commissione Europea con 401 voti a favore

STRASBURGO - Ursula von der Leyen è stata confermata Presidente della Commissione Europea con 401 voti a favore, 284 contrari e 15 astenuti, durante la votazione del Parlamento europeo. Le schede bianche sono state 7 e la maggioranza richiesta era di 360 voti. Con un totale di 707 votanti, von der Leyen guiderà quindi la Commissione per altri cinque anni.Questa mattina, Ursula von der Leyen ha parlato in plenaria a Strasburgo, presentando la sua visione per i prossimi cinque anni di legislatura e chiedendo il voto di conferma ai 720 eurodeputati presenti. Ha ribadito le sue priorità, già illustrate ai gruppi parlamentari nei giorni scorsi, che si concentrano su tre pilastri principali: prosperità, sicurezza e democrazia. Ha inoltre sottolineato l'importanza di temi come le migrazioni, il Green Deal, l'agricoltura e l'allargamento dell'Unione.Dopo il discorso, è iniziato il dibattito degli eurodeputati seguito da una votazione durata poco più di un'ora. Il voto a favore dei Verdi è stato decisivo per la conferma di von der Leyen. Con l'annunciato sostegno dei Greens, la maggioranza su cui poteva contare, insieme a Popolari, Socialisti e Liberali, avrebbe raggiunto teoricamente i 454 voti. Tuttavia, i franchi tiratori sono risultati oltre 50.L'annuncio dei risultati è stato accolto con un lungo applauso nell'emiciclo di Strasburgo. Gli eurodeputati di Verdi, Socialisti, Liberali e Popolari si sono alzati in piedi per applaudire, mentre gelo e silenzio sono arrivati dai banchi dei Patrioti e dell'estrema destra. Gli eurodeputati di Fratelli d'Italia (FdI) hanno votato contro Ursula von der Leyen e sono rimasti seduti senza applaudire."Altri 5 anni. Non so come esprimere quanto sono grata per la fiducia di tutti gli eurodeputati che hanno votato per me", ha scritto Ursula von der Leyen su X (precedentemente noto come Twitter) dopo aver ottenuto il bis alla guida della Commissione europea. "L'altra volta ho avuto 8 voti sopra la maggioranza, questa volta 41: è molto meglio. E lancia anche un messaggio di fiducia e testimonia il lavoro che abbiamo fatto insieme al Parlamento", ha poi detto in conferenza stampa.Von der Leyen ha ribadito che il loro approccio, mirato a costruire una maggioranza democratica e un centro pro-UE, si è rivelato corretto. Rispondendo a una domanda sul voto contrario di Fratelli d'Italia, ha affermato: "Noi abbiamo lavorato per una maggioranza democratica, per un centro pro-Ue. E alla fine mi ha sostenuto. Credo che il nostro approccio è stato corretto".Con la conferma di Ursula von der Leyen, la Commissione Europea continua sotto la sua guida con un rinnovato mandato e un impegno verso le sfide future dell'Unione Europea.