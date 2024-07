'Restructura 2024', la transizione dell’edilizia passa da Torino

TORINO - Dal 21 al 23 novembre 2024 il mondo dei professionisti dell’edilizia si incontra a Restructura. La fiera, organizzata da GL events Italia all’Oval Lingotto di Torino, è da 36 anni l'appuntamento di riferimento per i professionisti del settore, che quest’anno riparte con un’edizione completamente rinnovata. - Dal 21 al 23 novembre 2024 il mondo dei professionisti dell’edilizia si incontra a Restructura. La fiera, organizzata da GL events Italia all’Oval Lingotto di Torino, è da 36 anni l'appuntamento di riferimento per i professionisti del settore, che quest’anno riparte con un’edizione completamente rinnovata.





Al centro torna il recupero sostenibile dell’ambiente costruito: il tema che Restructura aveva anticipato ancor prima che entrasse nell’agenda dell’Europa e che diventasse centrale per le politiche di molti paesi.





Gabor Ganzer - CEO GL events Italia dichiara: "Questa edizione di Restructura scommette sul rilancio dei temi che l’hanno resa una fiera di assoluto interesse per il territorio. Con il manifesto condiviso sceglie di essere protagonista di una delle principali sfide di oggi, il recupero del patrimonio costruito in chiave sostenibile, e si propone come evento culturale destinato a un pubblico di tecnici e professionisti".





Il manifesto





Recupero, ristrutturazione e ampliamento del patrimonio edilizio esistente, rigenerazione del territorio urbano e restauro architettonico sono le parole chiave, dettate dalla nuova direttiva europea EPBD IV, che hanno ispirato il manifesto in dieci punti attraverso cui Restructura intende dare un contributo autorevole alla sfida della transizione ecologica e di un'edilizia sostenibile. Nella tre giorni di salone, il documento guida la scelta di tutti i contenuti degli stakeholder (Ordini e collegi professionali, mondo accademico ed enti di formazione, associazioni di settore, associazioni datoriali, associazioni per la promozione della cultura edilizia, associazioni degli amministratori di condominio) attraverso un programma di eventi coordinato e condiviso.





I dieci punti del manifesto disponibili integralmente sul sito di Restructura sono:

1. Essere il punto di riferimento per la filiera

2. Proporre un approccio integrato dell’edilizia

3. Promuovere la conoscenza, il confronto e la formazione

4. Ospitare contenuti tecnici di qualità

5. Favorire la conoscenza delle materie prime e dei materiali circolari e bio-based

6. Valorizzare la circolarità e le filiere produttive locali

7. Promuovere la diffusione delle energie rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili

8. Promuovere la sicurezza, la salubrità e l’edilizia inclusiva degli ambienti di lavoro e degli edifici

9. Promuovere un’adeguata formazione per tecnici e operatori della filiera

10. Promuovere la rigenerazione urbana





Una fiera per professionisti





Il rinnovamento di Restructura passa dal recupero dei temi che l’hanno resa un appuntamento da non perdere nel calendario nazionale. La fiera si rivolge a un pubblico di tecnici e professionisti a cui propone - come annunciato nel manifesto - un approccio integrato dell’edilizia. Per questo Restructura 2024 porta all’Oval tutta la filiera, dai progettisti, alle imprese di costruzione e di gestione, dallo sviluppo immobiliare, fino alle imprese di prodotto e gli amministratori di condominio.





I numeri di Restructura 2024





20.000 metri quadrati di superficie espositiva

3 giorni di eventi, dibattiti, laboratori formativi

4 sale per incontri e convegni

+150 stand espositivi

+70 appuntamenti