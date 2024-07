Martina Marchetti, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Illusa'

Martina Marchetti, la giovane promessa della musica italiana che ha incantato il pubblico dell'RDS Summer Festival nella tappa di Palmi lo scorso 20 luglio, torna nei digital store con "Illusa" (Daylite/ADA Music Italy/Warner Music Italy), il suo nuovo singolo presentato in anteprima nazionale proprio sul palco calabrese davanti a migliaia di spettatori. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link Martina Marchetti, la giovane promessa della musica italiana che ha incantato il pubblico dell'RDS Summer Festival nella tappa di Palmi lo scorso 20 luglio, torna nei digital store con "Illusa" (Daylite/ADA Music Italy/Warner Music Italy), il suo nuovo singolo presentato in anteprima nazionale proprio sul palco calabrese davanti a migliaia di spettatori. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZDuKL51yw3oCxyOD/MAZ6luf-B_9p





Nota per le sue interpretazioni toccanti sia in lingua italiana che inglese, Martina conferma il suo talento con un brano che è un vero e proprio itinerario emotivo tra il bianco e nero dell’amore e della disillusione. Un’odissea di battiti e note che sviscera con intensità le dinamiche di una storia d’amore giovane e complicata, in cui la protagonista vive le contraddizioni di una relazione ingannevole, tra speranze infrante e delusioni che lasciano cicatrici indelebili.





"Illusa" nasce da un periodo di introspezione che ha condotto l’artista a dar vita alla narrazione di una storia universalmente condivisibile attraverso la lente della sua esperienza personale. La ricerca della verità dietro l’illusione di un amore che ferisce ma incanta è un tema che tocca molti, e la giovane cantautrice bergamasca è riuscita a catturare queste emozioni con una sensibilità unica.





«Il brano è nato da un periodo di riflessione profonda sulla mia vita e sulle relazioni – dichiara Martina -. È molto personale, parla di momenti difficili e di come trovare la forza per superarli. Spero che chi lo ascolta possa sentirsi compreso e meno solo».





«É notte qui è buio, sola troppe volte per andare via. Lui mi scrive "esci, non essere chiusa", rivelami la lampada senza paura». Sin dai versi iniziali il pezzo parla al cuore, dipingendo con delicatezza una scena di solitudine e vulnerabilità, in cui la protagonista cerca disperatamente una via d’uscita dalla sua situazione di impasse. La melodia avvolgente, perfetta culla di un testo elegante e malinconico, riesce a trasmettere un senso di isolamento e di speranza, di forza e fragilità, che sono caratteristiche del percorso artistico di Martina.





«Pensi che sia facile mostrarmi come sono, rendi tutto facile. Non mi perdono, ci credi, dopo essermi mostrata la fiducia se n’è andata, l’hai distrutta senza cura, ora credimi hai paura»: in queste liriche, la cantautrice mette a nudo la fragilità e il conflitto interno di chi cerca di essere autentico in una relazione, solo per vedere la propria fiducia tradita. Martina riesce ad esprimere con parole semplici ma incisive l’essenza del dolore e della disillusione che accompagnano un amore complicato.





Ma in "Illusa" c’è ampio spazio per un’introspezione che culmina nell’attestazione di indipendenza e autovalorizzazione: «Ma guardati ora, mi parli, sì, mi guardi, non credi sia un po’ tardi? Sto bene anche da sola, piango, urlo, ballo, non sai quanto valgo». Questa strofa riflette la forza ritrovata della protagonista, che afferma la sua indipendenza e il suo valore nonostante le difficoltà affrontate. È un grido di liberazione e riconoscimento di se stessi come individui autorevoli che empatizza con tutti coloro che, nella vita, hanno avuto a che fare con un amore idealizzato e ingannevole.





L’esperienza all’RDS Summer Festival ha segnato un momento cruciale nella carriera di Martina. Il festival, noto per essere un’importantissima vetrina di talenti emergenti e affermati, ha fornito alla Marchetti una piattaforma straordinaria per presentare il suo nuovo lavoro. La reazione del pubblico è stata sorprendente, con applausi e ovazioni che hanno sottolineato il successo della sua esibizione.





«Essere parte dell’RDS Summer Festival è stato un sogno che si realizza – conclude l’artista -. Cantare "Illusa" davanti a così tante persone e vedere il brano prendere vita tra il pubblico è stato davvero emozionante. È incredibile condividere la propria musica con una platea così vasta e sentire la loro energia e il loro supporto».





La giovane cantautrice bergamasca ha saputo conquistare il pubblico con la sua voce autentica e le sue emozionanti interpretazioni. "Illusa" si rivela un brano capace di catturare le dinamiche e le sfumature più intime delle relazioni amorose, rendendo più nitide e tangibili le emozioni di chi ascolta.





Martina Marchetti invita tutti noi ad immergerci in questa esperienza sonora che conferma il suo talento e la sua capacità di trasformare la sua introspezione in musica, musica destinata a lasciare un segno permanente nel panorama musicale italiano.





Per quel che riguarda Martina Marchetti, è un’artista bergamasca classe 2005. Appassionata di musica fin dalla giovane età, dopo aver studiato canto per 9 anni, consegue il diploma grade 8 del Trinity College London. A 17 anni inizia a scrivere e pubblicare i suoi primi singoli, sentendo la necessità di dare voce ai sentimenti provati. Nel corso degli anni si esibisce in diversi teatri italiani come Il Vittoriale degli Italiani di Desenzano del Garda (BS) e il Teatro Italia di Gallipoli (LE) e nel 2024 partecipa all’RDS Summer Festival nella tappa calabrese di Palmi (RC), dove presenta il singolo "Illusa".