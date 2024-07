Presidenziali Usa, Joe Biden: mi sono ritirato per difendere democrazia

"Adoro questo incarico, è stato l'onore della mia vita essere stato il vostro presidente, ma è tempo e luogo per voci più giovani," ha dichiarato Joe Biden, Presidente degli Stati Uniti, durante il suo discorso alla nazione dallo Studio Ovale. Biden ha riconosciuto che inizialmente puntava al secondo mandato per portare avanti la sua "visione", ma ha sottolineato che "niente, niente viene prima del salvare la democrazia." Ha spiegato che questa decisione, che include anche il sacrificio della sua ambizione personale, è il modo migliore per unire la nazione. "Credo che il mio operato come presidente, la mia leadership nel mondo, la mia visione del futuro dell'America meritassero un secondo mandato. Ma niente, niente può ostacolare la salvezza della nostra democrazia," ha aggiunto.Kamala è tosta e capaceDurante il discorso, Biden ha anche voluto ringraziare la vice presidente Kamala Harris, elogiandola per la sua forza e capacità. "Voglio ringraziare la nostra grande vice presidente Kamala Harris. È una tosta, è capace, è stata un'incredibile partner con me, la leader del nostro Paese. Ora tocca a voi fare la scelta," ha concluso Biden, lasciando il compito agli americani di scegliere tra speranza e odio. Con queste parole, Biden ha segnato un momento storico, passando la torcia a una nuova generazione e ribadendo l'importanza della difesa della democrazia sopra ogni altra ambizione personale.