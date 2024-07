'Premio Cerevisia 2024', la birra Gorilla di Mastri Birrai Umbri è la migliore del Centro Italia

Photo credits: fonte ufficio stampa

La birra Gorilla del birrificio Mastri Birrai Umbri, l'azienda brassicola di Gualdo Cattaneo (in provincia di Perugia) che fa capo al gruppo Farchioni, vince il Premio Cerevisia 2024 per l'area geografica del Centro Italia. Nel catalogo di MBU, la Gorilla è uno dei punti forti della linea speciale Monkey Style, dedicata al settore horeca. Si tratta di un robusto barley wine di classico stampo anglosassone. Il barley wine (letteralmente "vino d'orzo" in italiano) è infatti un tipo di birra ad alta fermentazione di origine britannica. Ha questo nome perché è la birra che si accosta di più al vino, sia per i sapori che per il tasso alcolico un po' più elevato rispetto alla media delle birre.





Il Premio Cerevisia – promosso dal Banco Nazionale di Assaggio delle Birre (BaNAB), una associazione che riunisce la Camera di Commercio dell'Umbria, la Regione Umbria, il Centro di Ricerca per l'Eccellenza della Birra (Cerb), il Comune di Deruta e l'Associazione dei Birrai e dei Maltatori (Assobirra) – nasce undici anni fa per sostenere il fenomeno delle birre artigianali, specie a livello giovanile, per affiancarlo nella sua crescita e per assecondarlo nei percorsi di produzione ispirati alla qualità, in cui la tradizione brassicola italiana si fonde con l'innovazione.





"Dopo aver conquistato diversi riconoscimenti prestigiosi nei più importanti concorsi brassicoli internazionali siamo particolarmente lieti di ricevere un attestato così importante nella nostra regione. Il Premio Cerevisia riunisce la serietà delle istituzioni pubbliche coinvolte, il valore scientifico impresso dal Cerb e la competenza di una giuria nazionale di degustatori" dice Marco Farchioni, manager di Mastri Birrai Umbri "Abbiamo la consapevolezza – aggiunge Farchioni – di essere l'unica filiera diretta italiana della birra, probabilmente la filiera della birra più completa d'Europa. Questo nuovo premio conquistato nella nostra regione riconosce il valore di tutta la filiera, completamente umbra, anche all'interno dell'azienda: dalla selezione del seme di orzo da birra di alta qualità, alla coltivazione, alla conservazione, fino al tocco del mastro birraio per trasformare l'ingrediente di qualità nella birra amata dai nostri appassionati".





La birra Gorilla matura nelle botti da Sagrantino della cantina Terre de la Custodia, l'azienda vitivinicola del gruppo, e presenta una schiuma di grana fine e molto persistente, colore ramato, profumi di panificazione, di frutta e di tostatura. Dieci gradi di alcol, corpo medio, al palato ha un avvio abboccato e un finale secco. Si può abbinare a tutto il pasto ma è anche un'occasione per meditare.