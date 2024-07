Cornetto Battiti Live sbarca su Canale 5: conduce Ilary Blasi

MILANO - Dopo il grande successo delle ultime edizioni, in onda su Italia 1, “Cornetto Battiti Live”, il festival musicale più amato dell’estate italiana, da lunedì 8 luglio sbarca in prima serata su Canale 5.Alla conduzione dell’edizione 2024, per la prima volta, Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli.Dal suggestivo palco sul mare della piazza di Molfetta, “Cornetto Battiti Live” offrirà ai telespettatori la migliore musica del panorama italiano ed internazionale.Nel primo appuntamento si alterneranno sul palco: Il Volo, Fedez, Emis Killa, Gigi D’Alessio, Irama, Ricchi e Poveri, Rose Villain, Guè, Alfa, Achille Lauro, Mida, Petit, Holden, Francesco Gabbani, Michele Bravi, ComaCose, Gabry Ponte, Blue, Sarah, Rhove e Darin.I cantanti saranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. Si parte con le performance di Tanani e Annalisa da Giovinazzo, Angelina Mango da Galatina e Geolier da Foggia.Ad accompagnare gli artisti, un incredibile corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show “Amici”.La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini.“Cornetto Battiti Live" è disponibile in diretta e on demand su Mediaset Infinity (sito, app e smart tv abilitate). Oltre alle puntate on demand, disponibili subito dopo la messa in onda, gli utenti potranno accedere a contenuti esclusivi e interviste direttamente dal backstage.