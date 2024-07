Buddu Boys, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Party'

Novità nel panorama musicale nazionale: dopo l’uscita di "Blazer" e successivamente "Morti e poi Risorti" arriva il brano estivo 2024 dei Buddu Boys il duo rapper Messinese formato dai giovani Antonino Interdonato in arte "Baittu" e Gianluca Cannaò in arte "Cespo". Novità nel panorama musicale nazionale: dopo l’uscita di "Blazer" e successivamente "Morti e poi Risorti" arriva il brano estivo 2024 dei Buddu Boys il duo rapper Messinese formato dai giovani Antonino Interdonato in arte "Baittu" e Gianluca Cannaò in arte "Cespo".





I Buddu Boys propongo ai loro fans questa hit estiva dal titolo "Party" divertendosi anche a realizzare un balletto Trend innovativo con l’auspicio di diventare virale su Tik Tok.





"Scrivere ‘Party’ è stato molto naturale per noi? raccontano i giovani Baittu e Cespo ? è il racconto di come immaginiamo quest’estate 2024! Dentro questa canzone c’è la voglia di lasciarsi andare, di divertirci e di fare festa! Scateniamo tutta l’energia e il divertimento che c’è in noi!!! A volte l’importante è solo alzare il volume in cassa e ballare, perdersi tra qualche gin o qualche bacio, ogni occasione è buona per dimenticare e vivere, lasciandoci dietro stress e problemi quotidiani" hanno dichiarato i Buddu Boys.





Party è la hit dell’estate che ha tutte le carte in regola per piazzarsi tra i tormentoni estivi 2024. Un brano musicale tech house che incita al ballo e allo svago per tenere la testa libera dai pensieri. "Party" è un progetto registrato presso gli studi Borealis di Palermo e prodotto dall’etichetta discografica La Pantera Nera Eventi.





Il videoclip è stato realizzato a cura di NA Production ed intende promuovere e valorizzare la suggestiva scogliera che abbraccia le località balneari di Trabia e Termini Imerese dove si può ammirare un mare cristallino e un favoloso paesaggio incantevole; il video sarà visibile tra qualche giorno sul canale ufficiale Youtube @lapanteraneraeventi.





Si ringrazia tutto il cast artistico che ha partecipato alla realizzazione del videoclip ed in particolar modo le giovani ragazze che la produzione ha selezionato tra le vincitrici di vari concorsi di bellezza svoltasi in sicilia, l’Associazione Culturale "Beato Agostino Novello" di Termini Imerese (PA), la location "il covo di Jack" e quanti si vorranno aggregare e collaborare per sostenere il progetto musicale di questo duo rapper in forte ascesa.