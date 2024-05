Sanremo: arrestato 55enne ricercato per violenza sessuale su minore

SANREMO – La Squadra Mobile di Imperia, con la collaborazione della Divisione S.I.Re.N.E. e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, ha arrestato un cittadino italiano di 55 anni, R.M., in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalle autorità spagnole. L'arresto è avvenuto il 13 maggio scorso a Sanremo (IM) al termine di un'intensa attività investigativa e di ricerche nell'ambito del territorio provinciale.R.M. è accusato di violenza sessuale continuata e aggravata nei confronti di una minore di sedici anni. I reati in questione sono stati commessi in Spagna nel 2022. Le autorità spagnole hanno emesso il mandato d'arresto europeo, che ha portato alla cattura dell'uomo da parte delle forze dell'ordine italiane.Dopo l'arresto, R.M. è stato posto a disposizione della Corte d'Appello di Genova, che valuterà le procedure di estradizione verso la Spagna. Secondo il codice penale spagnolo, l'uomo potrebbe dover scontare una pena fino a un massimo di 6 anni di reclusione per i crimini commessi.L'operazione rappresenta un importante risultato nella cooperazione internazionale di polizia, evidenziando l'efficacia delle attività congiunte tra le forze dell'ordine italiane e spagnole nella lotta contro i reati gravi e transnazionali.