Como, tenta di rubare le MTB dal portabici di un’auto straniera: scoperto e arrestato

COMO - La Polizia di Stato, ieri sera, ha arrestato per tentato furto aggravato un 25enne originario del Gambia, con svariati “alias” e precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, detenzione di armi e reati inerenti la violazione della legge sugli stupefacenti, perché sorpreso a scardinare due MTB dal portabici installato su di un’auto straniera che era parcheggiata in via Regina Teodolinda, nei pressi del cimitero di Como.La segnalazione è giunta tramite il 112 NUE verso le 18.30 alla centrale operativa della Questura di Como, alcuni passanti e automobilisti, transitando in via Regina Teodolinda nei pressi del Cimitero Monumentale di Como, hanno notato il 25enne mentre strattonava con forza due biciclette sistemate su di un’autovettura in sosta.Due volanti sono intervenute sul posto sorprendendo il giovane gambiano ancora in azione, preso in custodia è stato poi portato in Questura per essere identificato.Una volta raccolta la denuncia del proprietario dell’autovettura – una famiglia tedesca in vacanza a Como – gli agenti hanno appreso che il 25enne, poco prima e nella stessa zona, aveva minacciato e insultato una signora che lo aveva redarguito per aver molestato un operatore ecologico durante la raccolta dei rifiuti.Avvisato, il P.M. di turno ha disposto l’arresto dell’uomo e il processo con il rito direttissimo che si terrà oggi alle 10.30.