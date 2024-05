Palermo, trovato morto Angelo Onorato: marito dell'eurodeputata Francesca Donato

Il Ritrovamento del Corpo



Il corpo di Onorato è stato scoperto seduto al posto di guida della sua vettura, con lo sportello posteriore aperto. La scena ha subito attirato l'attenzione degli investigatori, presenti sul posto insieme al medico legale. Non sono stati riscontrati segni di ferite d'arma da fuoco, ma una chiazza di sangue sul petto, sul lato destro del torace, potrebbe essere colata dalla bocca, il che spiegherebbe perché inizialmente si pensava a colpi di pistola.



Le Prime Indagini



Secondo le prime informazioni, Onorato aveva un appuntamento nella zona di via Ugo La Malfa e non dava notizie di sé dalle 11 del mattino. La moglie, Francesca Donato, preoccupata per il prolungato silenzio, ha dato l'allarme. La squadra mobile sta indagando sulla vicenda, cercando di ricostruire gli ultimi movimenti dell'architetto e i motivi che lo hanno portato a incontrarsi in quella zona.



La Reazione della Moglie



"Hanno ucciso mio marito Angelo," ha dichiarato Francesca Donato, eurodeputata e vice segretaria della Democrazia Cristiana, parlando con alcuni amici che l'hanno contattata per confermare l'identità della vittima. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale e la famiglia Onorato, che ora affronta un dolore incommensurabile.



Chi Era Angelo Onorato



Angelo Onorato aveva seguito la moglie nella sua campagna elettorale di cinque anni fa, quando Francesca Donato fu eletta al Parlamento Europeo come indipendente nella Lega. Due anni fa, Onorato aveva tentato l'ingresso in politica candidandosi alle regionali in Sicilia con la Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, ottenendo 846 voti e classificandosi undicesimo tra i sedici candidati in lista.



Dopo il mancato ingresso all'Assemblea regionale siciliana, Onorato aveva ripreso la sua attività imprenditoriale nel settore edile, rinnovando recentemente il suo negozio 'Casa' in viale Strasburgo. Lascia la moglie Francesca e due figli, Salvatore, di 25 anni, e Carolina, di 21 anni.



Le Indagini Continuano



La squadra mobile di Palermo continua a indagare per fare luce su questo tragico evento, cercando di individuare chi abbia potuto compiere un atto così efferato e il movente dietro tale gesto. La comunità locale rimane in attesa di ulteriori sviluppi, sperando che giustizia possa essere fatta per Angelo Onorato e la sua famiglia.

