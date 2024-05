Attacco russo a Kharkiv: colpito un ipermercato, morti e dispersi

Drop of Light/Shutterstock



Reazioni Politiche in Italia



La proposta di Stoltenberg ha suscitato reazioni contrastanti in Italia. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha dichiarato: "Non se ne parla. Noi vogliamo la pace non l'anticamera della terza guerra mondiale". Anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso prudenza: "Noi siamo parte integrante della NATO ma ogni decisione deve essere presa in maniera collegiale".



Nuovi Aiuti Militari dagli Stati Uniti



Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina del valore di 275 milioni di dollari. Questo sostegno include munizioni e attrezzature per aiutare le forze ucraine a resistere agli attacchi russi.



Attacchi Russi su Kharkiv: Colpiti un Liceo e un Condominio



Oltre all'attacco all'ipermercato, bombe russe hanno colpito anche un liceo e un condominio a Kharkiv, causando ulteriori danni e vittime. Zelensky ha dichiarato che le forze militari ucraine hanno ripreso il "controllo dei combattimenti nelle zone di confine in cui i russi hanno fatto incursione".



Situazione sul Campo



Nel frattempo, Mosca ha annunciato che le truppe russe hanno preso il controllo del villaggio di Arkhangelskoye, nel Donetsk. La situazione sul campo rimane tesa, con continui scontri e bombardamenti lungo varie linee del fronte.



Conclusione



L'attacco all'ipermercato di Kharkiv rappresenta un ulteriore aggravarsi del conflitto in Ucraina, con gravi conseguenze per la popolazione civile. La comunità internazionale osserva con preoccupazione gli sviluppi e valuta le prossime mosse in un contesto di crescente tensione geopolitica.

