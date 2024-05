Medio Oriente: bilancio vittime palestinesi supera i 35mila morti nella Striscia di Gaza

Il bilancio delle vittime palestinesi nella Striscia di Gaza ha superato quota 35mila morti dal 7 ottobre, secondo quanto riportato da fonti ufficiali. Il Segretario di Stato americano Blinken ha denunciato che tra le vittime ci sono più civili che terroristi, sottolineando la gravità della situazione umanitaria nella regione.Nel frattempo, ieri sera, è stato ucciso in un raid un esponente del gruppo paramilitare Fronte Democratico, in un ulteriore episodio di violenza che continua ad alimentare le tensioni nella regione.L'Ambasciata d'Israele presso la Santa Sede ha espresso indignazione e sconcerto per quanto accaduto durante l'Incontro mondiale sulla fraternità umana, svoltosi nell'atrio della Basilica di San Pietro l'11 maggio. La rappresentanza diplomatica israeliana ha dichiarato di aver appreso che durante l'evento si è verificato un discorso palesemente antisemita, contaminando il significato e lo spirito dell'incontro.La situazione in Medio Oriente rimane estremamente delicata, con continue violenze e provocazioni che minano gli sforzi per una soluzione pacifica e duratura al conflitto. La comunità internazionale è chiamata a intervenire con urgenza per promuovere il dialogo e la riconciliazione tra le parti coinvolte, al fine di evitare ulteriori perdite di vite umane e garantire la sicurezza e la stabilità nella regione.