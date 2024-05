Bolzano, rapina all’eurospin e minaccia un dipendente

BOLZANO - Nella serata di sabato, nel corso dei consueti servizi di prevenzione generale e di controllo del territorio, mentre transitava in zona, una Pattuglia della Squadra “Volanti” della Polizia di Stato veniva inviata dalla Centrale Operativa della Questura presso il Supermercato EUROSPIN di Via Dalmazia a seguito di una richiesta di intervento pervenuta sul numero di emergenza “112 NUE”, formulata dagli Addetti alla vigilanza in quanto un soggetto che si era appropriato indebitamente di alcuni generi alimentari.Giunti sul posto in pochi istanti gli Agenti provvedevano immediatamente a bloccare l’individuo segnalato, sorpreso all’esterno del summenzionato Esercizio commerciale mentre ancora stava inveendo e minacciando il dipendente del Supermercato che si era accorto del furto.Condotto negli Uffici della Questura, il soggetto veniva indentificato per tale S.H., 25enne cittadino marocchino residente a Bolzano con a proprio carico vari precedenti penali e/o di Polizia e con il Permesso di Soggiorno in fase di rinnovo.All’esito dell’attività lo straniero, che si era già disfatto della merce rubata, veniva denunciato a piede libero dalla Polizia per il reato di rapina impropria.In considerazione di quanto accaduto e dei precedenti a carico del soggetto denunciato, il Questore della Provincia di Bolzano Paolo Sartori ha disposto la Revoca del Permesso di Soggiorno ed un contestuale Ordine di Allontanamento dal nostro Territorio Nazionale. S. H., ora, ha 14 giorni di tempo per andarsene dall’Italia, e, nel caso in cui non dovesse ottemperare all’Ordine del Questore, verrà coattivamente rimpatriato nel Paese di provenienza.