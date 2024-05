Italia femminile pareggia 0-0 contro la Norvegia: ottima performance ma nessun gol

Nella sfida del Gruppo 1 delle qualificazioni agli Europei femminili del 2025, l'Italia ha ottenuto un pareggio senza gol contro la Norvegia a Oslo. Nonostante l'assenza di reti, entrambe le squadre hanno offerto un'ottima prestazione sul campo.Nel primo tempo, entrambe le squadre hanno avuto occasioni per segnare. Al 10', Lucia Di Guglielmo dell'Italia è andata vicina al gol, seguita da Sofia Cantore al 14'. Tuttavia, la Norvegia ha risposto con Celin Bizet Ildhusoy al 15' e Mathilde Harviken al 29'. Ancora, al 37', Arianna Caruso dell'Italia ha sfiorato il gol, mentre al 44' è stata la volta di Caroline Graham della Norvegia.Nel secondo tempo, entrambe le squadre hanno continuato a cercare il gol. Caroline Graham della Norvegia ha sfiorato la rete con un colpo di testa al 21', mentre Giulia Dragoni dell'Italia ha mancato di poco il bersaglio al 27'. Il momento più emozionante è arrivato al 95', quando Agnese Bonfantini ha colpito la traversa con un potente tiro di sinistro.Con questo pareggio, l'Italia rimane al primo posto nel Gruppo 1 insieme alla Norvegia, entrambe con 4 punti. La prossima sfida per le azzurre sarà contro la Norvegia, in programma martedì 4 giugno alle 18:15 al "Paolo Mazza" di Ferrara. Una vittoria sarebbe fondamentale per avvicinarsi alla qualificazione agli Europei.