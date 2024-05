Maltempo in Friuli Venezia Giulia: tre giovani dispersi a causa della piena del Fiume Natisone

Premariacco, Udine – Ore di apprensione in Friuli Venezia Giulia, dove tre giovani – un ragazzo e due ragazze di età compresa tra i 17 e i 25 anni – risultano dispersi dal primo pomeriggio di oggi a causa della piena del fiume Natisone. I tre, poco prima di scomparire, avevano lanciato l’allarme con il telefono cellulare, segnalando di trovarsi su un isolotto mentre l'acqua stava salendo rapidamente a causa delle piogge torrenziali.Le ricerche, attualmente in corso, sono rese difficili dal maltempo. Durante una perlustrazione, i vigili del fuoco avevano avvistato i tre giovani sul Natisone, ma non sono riusciti a intervenire in tempo per salvarli. Tutti e tre si stavano aggrappando l'un l'altro per resistere alla corrente. Nonostante i tentativi dei soccorritori di avvicinarsi con una gru e di lanciare una corda, i giovani sono stati trascinati via dalla corrente e si sono perse le loro tracce. Il punto in cui sono stati sorpresi dalla piena è circondato da una fitta vegetazione.La Protezione Civile ha diramato un’allerta arancione su parte di Lombardia e Veneto e un’allerta gialla su altri settori del Veneto, gran parte della Lombardia, il Trentino-Alto Adige, l’Emilia-Romagna e parte di Friuli Venezia Giulia e Piemonte, a causa di una vasta area depressionaria di origine atlantica.Andrea D’Odorico, che coordina le ricerche per i Vigili del fuoco, ha dichiarato: "Le ricerche proseguiranno anche stanotte e fino a quando sarà necessario nei prossimi giorni. La situazione meteo non gioca a favore delle ricerche. Il fiume Natisone è in piena, ha una corrente fortissima, ha carattere torrentizio e molte anse, nelle quali i dispersi potrebbero essere rimasti bloccati."Oltre alla situazione critica sul Natisone, il Friuli Venezia Giulia ha subito ulteriori allagamenti, in particolare nella zona di Lignano Sabbiadoro e nell’Isontino. Le piogge nelle ultime 12 ore hanno superato i 30 mm su tutta la regione, con picchi di 96 mm a Lignano e 90 mm a Cormons.Anche il Veneto ha vissuto una notte di forte maltempo, con piogge intense e temporali. Sono stati aperti i bacini di laminazione delle piene a Montebello e sull’Orolo (Vicenza) per prevenire ulteriori allagamenti. Le precipitazioni abbondanti hanno colpito diverse zone, tra cui Bibione e la provincia di Padova. Nonostante le intense piogge, i livelli dei corsi d’acqua non hanno risentito in modo significativo, con l'Adige che rimane sopra la prima soglia a Verona.