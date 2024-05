Inchiesta a Genova: terza giornata di interrogatori

GENOVA - Oggi, si svolge la terza giornata di interrogatori di garanzia nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla procura di Genova, un'indagine che ha scosso profondamente il panorama politico della Liguria con l'arresto del governatore Giovanni Toti, successivamente posto ai domiciliari. In tribunale sono attesi due figure chiave: l'imprenditore Aldo Spinelli e Matteo Cozzani, capo di gabinetto del presidente della Regione, entrambi sotto regime di arresti domiciliari.Le accuse che gravano su Spinelli riguardano presunti episodi di corruzione, con l'accusa di aver corrotto Toti e l'ex presidente dell'Autorità Portuale del Mar Ligure Occidentale, Paolo Emilio Signorini, al fine di ottenere favori per le sue attività imprenditoriali. Dall'altra parte, Cozzani deve rispondere a gravi accuse, tra cui quella di corruzione elettorale aggravata, con l'ipotesi che tale corruzione abbia agevolato Cosa Nostra, in particolare il clan Cammarata del mandamento di Riesi.È molto probabile che, seguendo l'esempio di Toti e Signorini, entrambi gli indagati adotteranno la strategia di avvalersi della facoltà di non rispondere di fronte al giudice per le indagini preliminari. Questo atteggiamento, se confermato, potrebbe complicare ulteriormente l'evolversi dell'inchiesta, lasciando molte domande senza risposta e alimentando ulteriori speculazioni sull'estensione e la gravità delle presunte attività illecite.La giornata di oggi rappresenta quindi un momento cruciale nell'ambito di questa complessa indagine, destinata a gettare ulteriore luce su uno dei più rilevanti scandali politico-giudiziari degli ultimi tempi nella regione.