Medio Oriente: i carri armati israeliani avanzano a Rafah

Secondo quanto riportato dai media israeliani, oggi i carri armati israeliani hanno proseguito nell'avanzata lungo la strada principale che divide le metà orientale e occidentale di Rafah, città situata nella Striscia di Gaza. Questo movimento segue l'occupazione di parte della strada Salah a-Din all'inizio dell'operazione nella parte orientale di Rafah avvenuta lunedì scorso.L'IDF (Israel Defense Forces) ha ordinato l'evacuazione della zona interessata, ma i carri armati si sono comunque spinti più avanti lungo la stessa strada, intensificando le tensioni nella regione.Inoltre, il primo ministro israeliano ha espresso la convinzione che Israele "non abbia altra scelta" se non quella di distruggere i restanti battaglioni di Hamas (Presenza di Difesa Palestinese) a Rafah. Queste dichiarazioni emergono durante una conversazione a Gerusalemme con il conduttore televisivo americano Phil McGraw.Intanto, l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato una risoluzione che riconosce la Palestina come qualificata per diventare membro a pieno titolo delle Nazioni Unite. La risoluzione raccomanda al Consiglio di Sicurezza di "riconsiderare favorevolmente la questione", ma il veto degli Stati Uniti rappresenta ancora un ostacolo significativo per un'eventuale approvazione piena.La votazione ha registrato 143 voti a favore, 9 contrari e 25 astensioni, sottolineando il sostegno internazionale crescente per il riconoscimento della Palestina come entità indipendente. Questo sviluppo aggiunge ulteriore complessità al già teso scenario geopolitico della regione.