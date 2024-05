Il Wine Tour delle Marche approda a Potenza Picena

Photo credits: fonte ufficio stampa

Gli chef Gian Marco Di Girolami, Davide Marchionni e Barbara Settembri raccontano enoturismo e brassiturismo. Il 21 maggio, alle 20:00, il Wine Tour delle Marche arriva a Potenza Picena per una cena speciale ideata per valorizzare il binomio tra birra e biodiversità agricola. Un gustoso appuntamento ambientato nella scenografica cornice dell'evocativa Cappella dei Contadini, che vedrà la straordinaria partecipazione dell'artista Dario Bazan impegnato in uno spettacolare live painting.