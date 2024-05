Moda, dall'1 al 3 giugno torna il 'Med Italy' l'evento internazionale dedicato agli abiti da cerimonia

NAPOLI - Si terrà dal 1° al 3 giugno presso la Mostra d'oltremare di Napoli Med Italy, la prestigiosa fiera internazionale dedicata agli abiti eleganti e da cerimonia diretta da Fabio Ridolfi. - Si terrà dal 1° al 3 giugno presso la Mostra d'oltremare di Napoli Med Italy, la prestigiosa fiera internazionale dedicata agli abiti eleganti e da cerimonia diretta da Fabio Ridolfi.





L’evento trade propone il meglio delle collezioni 2025 di designer provenienti da tutto il mondo, capaci di cogliere e dettare tendenze e must-have che saranno protagonisti delle prossime stagioni.





La manifestazione sarà arricchita dalla presenza esclusiva di rinomati stilisti tra cui il tanto atteso Julivino, brand libanese di punta, che presenterà in anteprima italiana la sua collezione 2025 "Ricca sposa", insieme a altri prestigiosi nomi come Walone, Saboroma, Arnita Mani, e Fely Campo dalla Spagna. Un'altra anticipazione imperdibile sarà quella di Chic And Holland, acclamato designer olandese, che svelerà le sue creazioni per il diciottesimo compleanno.





Una particolare attenzione sarà rivolta all’Italia couture, con marchi di spicco come Fabiana Ferri, Bianca Brandi e Joan Criò, insieme a Nefertari di Antonio D'Errico, Antonio Notaro e molti altri, i cui capolavori saranno protagonisti indiscussi dell'evento.





Ma anche la moda maschile sarà al centro dell'attenzione grazie alle esclusive collezioni di Quintino Orefice ed Etrè Uomo, garantendo una visione completa delle ultime tendenze.





La ricca tre giorni culminerà con il sontuoso party di lusso del 2 giugno, un'occasione unica per brindare alla nuova stagione che si profila all'orizzonte, con la presenza di ospiti illustri.





Tra i partner della manifestazione, anche: Le Preziose, Elisar Couture, Fely Campo, Rojbey Haute Couture, Kuea Italian style, Quintino Orefice, Antonio Notaro, Via Monte Napoleone 8, Alfonso Notaro, Adamantea, Mamada, Quintodecimo, Etrè Sposo, Arnita Mani, Cautieri, L’AdorAlisa, Toi Couture, Stravolo Group, Le donne di, Bagatelle, Bianca Brandi, Jean Cryò, Fabiana Ferri, Nefertari Couture, Saboroma, Chic and Holland, Julie Vino, Walone, Romeo Gigli, Musani Couture, Susanna Rivieri, Sun Accessories, Minna fashion, Yada Couture, Enzo Romano, Rita Mode, Eccellenze Italiane, Lexus, Nicoletta Evening, Mambo Couture, Masculini Fashion.