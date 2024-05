Eleven Joe, il 17 maggio uscirà il nuovo singolo dal titolo 'Siamo persi'

Novità nel panorama musicale nazionale: dal 17 maggio 2024 sarà sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica "Siamo persi", il nuovo singolo di Eleven Joe. Novità nel panorama musicale nazionale: dal 17 maggio 2024 sarà sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica "Siamo persi", il nuovo singolo di Eleven Joe.





"Siamo persi" è un Il brano che affronta il tema di una relazione che ha avuto un inizio e una fine precipitosa da entrambe le parti. Nonostante i sentimenti positivi iniziali, il percorso emotivo ha portato alla consapevolezza che è necessario lasciar andare quando i sentimenti non sono più presenti. La canzone esplora il conflitto interiore tra il desiderio di trattenersi e la necessità di lasciare andare per evitare ulteriori sofferenze, permettendo così a entrambe le parti di seguire il proprio percorso individuale e di crescita.





Commenta l’artista a proposito del brano: "Con il mio primo singolo, ho dato vita a un viaggio musicale intimo e coinvolgente che riflette le mie esperienze e emozioni più profonde. Attraverso questa canzone, ho cercato di trasmettere un messaggio che possa toccare il cuore di chiunque l’ascolti, esplorando temi universali come l’amore, la crescita personale e la resilienza. Spero che questo brano possa essere il primo di molti passi nel mio percorso artistico, portando la mia musica a connettersi con un pubblico sempre più ampio".





Per quel che riguarda Giovanni Esposto, in arte Eleven Joe, nato a Gravina in Puglia il 21 ottobre 1994, ha coltivato fin da bambino la sua passione per la musica, concentrandosi soprattutto sul canto durante le scuole superiori. Un passo fondamentale è stato nel 2012 quando è arrivato in finale al prestigioso Festival di Saint Vincent, vincendo una settimana di accademia con i rinomati professori di "Amici" e "Io Canto". Nel 2015 ha fatto un’apparizione come ospite per 10 puntate durante la sigla finale del programma televisivo "Italian Music Talent" trasmesso su Telemilano, esibendosi con il suo inedito. Nel 2018 ha affrontato una nuova sfida partecipando al musical "Fame Superstar" prodotto da Paolo Meneguzzi, dove ha interpretato il ruolo di Bob Dylan e altre comparse. Dopo diversi tentativi di produrre altri brani inediti, attualmente Giovanni si dedica alla realizzazione di un singolo in collaborazione con Up Music Studio.