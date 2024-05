'Hamburger Day 2024', Glovo celebra la giornata con oltre 14.5 milioni di panini consegnati al giorno nel 2023

Photo credits: fonte ufficio stampa Barabino & Partners

Ogni anno il 28 maggio si celebra a livello mondiale l'Hamburger Day. Glovo, uno dei leader mondiali nella consegna di ordini multi-categoria, presente in oltre 23 paesi in tutto il mondo racconta come i consumatori non sappiano rinunciare al panino più famoso del mondo anche in Italia. Ogni anno il 28 maggio si celebra a livello mondiale l'Hamburger Day. Glovo, uno dei leader mondiali nella consegna di ordini multi-categoria, presente in oltre 23 paesi in tutto il mondo racconta come i consumatori non sappiano rinunciare al panino più famoso del mondo anche in Italia.





Geografia del panino più amato dagli italiani





L'Italia è seconda in Europa per ordini di hamburger via app, dopo la Spagna. Negli ultimi 12 mesi, Glovo ha consegnato in Italia 40.000 hamburger al giorno, ben il 19% in più rispetto all'anno precedente.

Tra le regioni italiane sul podio per crescita di ordini di hamburger ci sono Campania (+79%), Veneto (39%), Marche (38%), Calabria (29%) e Toscana (28%).

I consumatori preferiscono gli hamburger per cena: il 50% degli hamburger consegnati negli ultimi 12 mesi sono stati ordinati dalle 19 alle 21, mentre solo il 21% dalle 12 alle 14.

L'utente che ha effettuato il maggior numero di ordini contenenti hamburger negli ultimi 12 mesi, ben 1.139 ordini è di Milano, mentre l'ordine più costoso è stato invece fatto al McDonalds di Bari che ha consegnato in un unico ordine 31 panini.





L'antidoto al Blue Monday





Tra le curiosità svelate dal report realizzato da Glovo emerge la giornata di picco degli ordini che, curiosamente, è stata sabato 13 gennaio 2024, con oltre 78 mila hamburger consegnati in tutto il Paese, una media di 3 mila hamburger/ora.

Per l'Italia l'hamburger rappresenta quindi un antidoto al Blue Monday. Lo scorso 15 gennaio è stato infatti il Paese n.1 in Europa con la crescita più elevata di ordini di hamburger: +21% ordini rispetto alla media dei lunedì negli ultimi 12 mesi.





Cresce la passione per gli smash burger e per gli ingredienti "locali"





Nel corso dell'ultimo anno, la scelta degli italiani è stata orientata sempre più verso la versione "smashed", con una crescita del 112% negli ultimi 12 mesi.

Accanto alla variante "smashed", aumentano considerevolmente gli hamburger composti con ingredienti locali: al pesto (+ 49,7%), con il parmigiano (+35%), con prosciutto (+68%) e le versioni XL (+32%).





La collaborazione con Fonzie The Burger House





Proprio nella capitale, Glovo ha appena siglato un'importante partnership con Fonzie The Burger's House, la catena di hamburger Kosher più famosa di Roma, che in occasione di questa ricorrenza realizzerà "The Pink", un hamburger smash speciale con maionese senapata al miele, insalata, cipolla in agrodolce e maionese alle erbe, disponibile solo sulla piattaforma fino a fine mese.