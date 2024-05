Attentato al primo ministro slovacco Robert Fico: aggressore arrestato

BANSKA BYSTRICA, SLOVACCHIA - Il primo ministro slovacco Robert Fico è stato gravemente ferito in un attentato a mano armata avvenuto oggi. Secondo quanto riportato dalla sua pagina Facebook ufficiale, Fico è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Attualmente, il suo stato di salute è critico e le prossime ore saranno decisive per la sua vita.L'aggressore, identificato come Juraj Cintula, un uomo di 71 anni e ex dipendente di una società di sicurezza privata, è stato arrestato dopo l'attacco. Le autorità slovacche hanno confermato che l'uomo è stato fermato poco dopo l'attentato e consegnato alla polizia locale.Secondo le indagini preliminari della polizia, l'attentato sembra essere stato un tentato omicidio mirato al primo ministro. L'aggressore avrebbe sparato al premier colpendolo all'addome, al petto e a un arto con almeno tre-quattro colpi.L'attacco è avvenuto dopo una riunione del governo davanti a un centro culturale nella città di Handlova. Fico stava uscendo per salutare la folla quando è stato preso di mira dall'aggressore, che si nascondeva tra la gente radunata.Juraj Cintula, l'aggressore, è stato descritto dai media slovacchi come un uomo "di sinistra" e autore di poesie. Possedeva legalmente un'arma da fuoco e in precedenza aveva lavorato per un servizio di sicurezza privato. Tuttavia, il suo movente per l'attacco rimane al momento sconosciuto.Il presidente uscente della Slovacchia, Zuzana Caputova, ha condannato l'attacco definendolo "brutale e spietato". Anche il vice speaker del Parlamento slovacco, Lubos Blaha, ha sospeso la seduta in corso in segno di solidarietà con il primo ministro.L'incidente ha scosso profondamente il paese e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza del primo ministro e delle altre figure politiche. Le indagini sull'attentato sono ancora in corso e le autorità slovacche stanno lavorando per determinare il movente e le circostanze esatte dell'attacco.