Decine di persone coinvolte in una presunta associazione per delinquere: furti di auto e traffico di droga

5 indagati in carcere

2 indagati agli arresti domiciliari

3 sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Inoltre, sono state eseguite misure patrimoniali che hanno portato al sequestro di beni aziendali e di due appartamenti, ritenuti essere stati utilizzati per la commissione dei reati.L'indagine, avviata nel novembre 2020 dopo un arresto in flagranza per furto di veicoli, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati. Si presume che abbiano operato un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti di auto, moto e furgoni commerciali nelle province di Brescia, Bergamo e Milano.I veicoli rubati venivano presumibilmente smontati in pezzi presso un'officina meccanica gestita dagli indagati, per poi essere immessi sul mercato clandestino dei pezzi di ricambio.Inoltre, durante le indagini, sono emersi gravi indizi di colpevolezza per alcuni degli indagati anche per reati connessi alla prostituzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui cocaina.Si tratta di un'operazione significativa contro la criminalità organizzata nella regione, che testimonia l'impegno delle autorità nel contrastare fenomeni illeciti come il traffico di droga e i furti di veicoli, che minano la sicurezza e il benessere della comunità.