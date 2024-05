Attacco israeliano a Gaza: 20 morti a Nouseirat, tra cui un giornalista

Un ospedale di Gaza ha riferito che un attacco aereo israeliano ha ucciso 20 persone nel campo di Nouseirat, tra cui un giornalista. "Abbiamo ricevuto venti morti e diversi feriti dopo che un attacco aereo israeliano ha preso di mira una casa che apparteneva alla famiglia Hassan nel campo di Nouseirat", si legge in un comunicato dell'ospedale. Testimoni oculari hanno riportato che l'attacco è avvenuto intorno alle 3:00 del mattino (le 2:00 in Italia).L'esercito israeliano ha dichiarato di essere al lavoro per verificare le informazioni riguardanti l'incidente. Nel frattempo, la situazione a Gaza continua a peggiorare, con almeno 64 palestinesi morti nelle ultime 24 ore a causa degli attacchi israeliani, secondo quanto riportato da Al Jazeera basandosi sui propri corrispondenti sul campo.In questo contesto di crescente tensione, il ministro israeliano Benny Gantz ha dato un ultimatum al premier Benjamin Netanyahu: se entro l'8 giugno non verrà formalizzato un piano d'azione generale su Gaza, che includa il futuro politico della Striscia "in una direzione Usa-Ue-araba", il leader centrista lascerà l'esecutivo d'emergenza. Netanyahu ha prontamente risposto: "Parole vane, invece di ultimatum a Hamas, Gantz lo fa a me".Parallelamente, la diplomazia statunitense è in azione per cercare di fermare l'assalto a Rafah, dove circa 800mila palestinesi sono stati costretti a fuggire. La crisi umanitaria nella regione sta raggiungendo livelli allarmanti, con un numero crescente di vittime e sfollati.La situazione a Gaza resta critica e gli sviluppi delle prossime ore saranno cruciali per determinare il corso degli eventi. Le tensioni politiche all'interno del governo israeliano e la pressione internazionale potrebbero influenzare le future decisioni riguardo alle operazioni militari nella Striscia di Gaza.