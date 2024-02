Noi Nati Male, uscito il nuovo album dal titolo 'Trenta'

"Trenta" è il titolo dell’album di inediti dello storico gruppo aretino fondato nel lontano 1989 che è stato anticipato venerdì 9 febbraio dalla pubblicazione su tutte le piattaforme digitali del singolo "Canzone allegra" e che verrà presentato in anteprima con un concerto in programma sabato 24 febbraio sul palco del Rock Heat. "Trenta" è il titolo dell’album di inediti dello storico gruppo aretino fondato nel lontano 1989 che è stato anticipato venerdì 9 febbraio dalla pubblicazione su tutte le piattaforme digitali del singolo "Canzone allegra" e che verrà presentato in anteprima con un concerto in programma sabato 24 febbraio sul palco del Rock Heat.





L’uscita del disco era stata inizialmente fissata nel 2019 per festeggiare il trentesimo anniversario del gruppo ma la data è stata posticipata a causa dell’emergenza sanitaria, con i Noi Nati Male che hanno comunque continuato a suonare insieme in studio per perfezionare i testi, gli arrangiamenti e le sonorità degli otto brani inediti capaci di rappresentarne la vena artistica, la libertà di espressione, l’entusiasmo, la creatività fuori dagli schemi, la passione per la musica e l’identitaria "aretinità".

L’opera farà nuovamente affidamento sulla voce di Francesco "Giano" Lombardi, sulle chitarre di Gabriele "Cato" Polverini e di Luca “Basil” Praticò, sul basso di Andrea "Obelix" Irato e sulle tastiere di Nicola "Sistola" Bonolis che dagli anni ‘80 hanno condiviso il palco in migliaia di concerti e che sono oggi supportati dai ritmi della batteria di Nicola "Cigo" Cigolini.

I trent’anni di attività dei Noi Nati Male sono scanditi dalla pubblicazione di cinque album e quattro demo, spaziando dal primo singolo "L’erba datela ai conigli" fino a "Imprevisti" prodotto da Paolo Benvegnù, dal cd-live con il noto cantante statunitense John Sinclair fino all’ultimo progetto artistico "La maleducazione" del 2015.

"Trenta" rappresenta un’ulteriore tappa di questo lungo percorso con un nuovo album che verrà aperto dal brano "Canzone allegra" che, già dal 9 febbraio, sarà reso disponibile gratuitamente su Spotify, Apple Music e Google Play Music. L’originalità dei Noi Nati Male è confermata dalla scelta di pubblicare il disco su un inedito supporto usb che sarà in distribuzione a partire dal concerto al Rock Heat in via Galvani 32, poi successivamente gli appassionati potranno richiederlo in una speciale versione su vinile.

«I Noi Nati Male – commenta Gabriele Polverini – sono una vera e propria famiglia che dal 1989 condivide la passione per la musica e esprime il proprio entusiasmo e la propria gioia di vivere attraverso l’ironia, il sarcasmo e l’apparente leggerezza delle canzoni. “Trenta” racchiuderà otto brani originali nati dalla nostra vena artistica dove si percepisce la ricerca di libertà di espressione e di libertà di prestazione, al di fuori degli schemi moderni. L’appuntamento, dunque, è fissato per il 24 febbraio al Rock Heat per una serata ricca di sorprese dove saremo sul palco con tanti amici con cui abbiamo condiviso il nostro percorso artistico».