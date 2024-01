Grace, uscito il nuovo singolo dal titolo 'In bilico'

Reduce da un 2023 strepitoso che ha segnato il suo ritorno trionfale sulle scene con "Origine e Schemi” - brano che ha conquistato le playlist editoriali di Spotify debuttando nella New Music Friday e rimanendo per ben 4 settimane consecutive in Caleido -, Grace inaugura il 2024 con "In bilico" (Keyrecords/Altafonte Italia), il suo nuovo singolo che esplora la tensione tra il desiderio di autonomia e le aspettative sociali. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link Reduce da un 2023 strepitoso che ha segnato il suo ritorno trionfale sulle scene con "Origine e Schemi” - brano che ha conquistato le playlist editoriali di Spotify debuttando nella New Music Friday e rimanendo per ben 4 settimane consecutive in Caleido -, Grace inaugura il 2024 con "In bilico" (Keyrecords/Altafonte Italia), il suo nuovo singolo che esplora la tensione tra il desiderio di autonomia e le aspettative sociali. Il brano si può ascoltare su Spotify al seguente link https://9uck1.r.sp1-brevo.net/mk/cl/f/sh/1f8JIKXwHGZcrX0Hz9Rv4a0NUL/JX7nePpZX6Vy





Dopo aver affascinato il pubblico con la dolcezza sensuale di "Vanilla sky", aver aperto le porte a sonorità più urban con un "Passepartout" di ritmo e introspezione ed aver consolidato la sua evoluzione artistica con la profonda considerazione sulla paura e l'anelito a sfuggire ad un cammino predefinito di "Origine e Schemi", Grace continua a distinguersi come una voce importante nel panorama musicale italiano, rendendo la sua musica un vero e proprio simbolo di rottura con le convenzioni.

Prodotta da Andrea Castelli, questa nuova release è un viaggio emotivo nell'attualità del nostro Paese, una narrazione dell'esperienza collettiva italiana che cattura l'essenza di una società costantemente "In bilico" tra sogni e concretezza. Grace, con la sua voce penetrante, istantaneamente riconoscibile, e le sue parole incisive, delinea uno scenario interiore che risuona con chiunque si sia mai trovato a fare i conti con decisioni di vita difficili e con il peso del giudizio, delle strade già tracciate; un’intensa riflessione sull'equilibrio tra aspirazioni personali ed esigenze pragmatiche.

La dicotomia tra passato e futuro che ben si evince nell’emblematico passaggio «passato nella mente, futuro alle spalle», apre una finestra sulle inquietudini interiori di un'intera generazione. Parole che esprimono un senso di stallo, in cui i ricordi di ciò che è stato persistono, mentre i passi da compiere avanzano su un orizzonte sfuggente e sempre più incerto. In questo contesto, Grace affronta la realtà della sua generazione, spesso percepita come sospesa tra le tradizioni ed incognite tipiche di un avvenire imprevedibile.

Ma il testo di "In bilico" punta i riflettori anche sulla «paura di arrivare» e su quell’invisibile ma importantissima «linea sottile di fama e di fame» in cui si esprime la lotta per l'identità e il successo in un mondo dove le opportunità sembrano sempre più sfumate. Grace, con l’incisività della sua penna e il suo carisma interpretativo, tocca un tema universale: il conflitto interiore tra perseguire la propria passione e adattarsi ad una realtà spesso meno accogliente.

Ed è nel cuore del ritornello, «Maneggiata a vita, ma che vita sarà? Non mi va, no non mi va» che si innalza un grido di ribellione contro un destino preconfezionato. Grace rifiuta l'idea di una vita condizionata da forze esterne, esprimendo il suo desiderio di autenticità e di autodeterminazione. Questo passaggio chiave è un inno alla libertà personale e alla resistenza contro le pressioni di un mondo all’interno del quale, molto spesso, non ci si sente accolti, capiti, accettati.

Il videoclip ufficiale che accompagna "In Bilico", realizzato da Chiara Bettiga e Mirko Salvagnin, montato da Goldeneye shooting e presentato in anteprima nazionale su Sky TG24, è ambientato nella surreale città abbandonata di Consonno (LC), la celebre "città fantasma" della Brianza. Questa location, sospesa tra le sue intrinseche bellezze naturali e lo stato di desolazione dovuto all'eccesso di fama e successo dell’imprenditore piemontese Mario Bagno, diventa una metafora visiva dell'instabilità e dell'abbandono, con Grace che si muove tra le rovine come simbolo della lotta interiore contro le avversità. La pioggia che cade nel video, aggiunge un ulteriore livello di simbolismo, rappresentando l’oppressione, ma al tempo stesso la catarsi e la rinascita che generano le sfide e i conflitti interni.

Con questo singolo, Grace non solo conferma il suo talento e la sua sensibilità artistica, ma si impone anche come una voce indispensabile e influente nel panorama musicale italiano contemporaneo, dimostrando un'abilità unica nel fondere tematiche sociali acute con una musicalità coinvolgente e innovativa. "In Bilico" è uno specchio dei tempi che viviamo, una finestra sulle speranze e le paure di una generazione, e un ponte verso un futuro in cui l'autenticità, la resilienza e l’autodeterminazione sono al centro della narrativa artistica. Grace, con la sua voce e la sua abilità espressiva, non solo canta la realtà, ma ispira un dialogo necessario, invitando gli ascoltatori a unirsi a lei in questo viaggio emotivo e illuminante.

Per quel che riguarda Grace, al secolo Graziella Garassino, è una cantautrice italiana classe 2000. Energia, sensibilità, empatia ed un desiderio irrefrenabile di comunicare sono i suoi tratti distintivi. La sua missione è quella di creare, attraverso la sua musica, un rifugio emotivo per chi l’ascolta. Con la sua arte, Grace invita gli ascoltatori ad immergersi in un mondo di ritmi avvincenti e racconti di vita, semplici ma profondamente evocativi, offrendo un'esperienza unica che sfugge dal quotidiano e al contempo permette una profonda identificazione nei testi. La sua passione per la musica è radicata nell’esigenza di esprimere sensazioni oltre le parole. In un'epoca in cui farsi ascoltare è sempre più complesso, Grace trova nel pianoforte e nella narrazione di storie personali e autentiche il mezzo perfetto per condividere le sue esperienze e i suoi sentimenti. Fin dall'infanzia, dimostra un forte interesse per la musica, iniziando ad esibirsi come cantante e intrattenitrice in vari contesti, dalle navi da crociera ai matrimoni, passando per serate musicali e party band. Questa varietà di esperienze, affina la sua capacità di connettersi con un pubblico diversificato, rendendola un'artista versatile e carismatica. Determinata a perfezionare le sue abilità, Grace intraprende un percorso di studi formali in musica, culminato con il conseguimento di una laurea triennale in Canto e Musica Pop. Questo background accademico, unito alla sua esperienza pratica, contribuisce a forgiare una visione artistica unica e una solida tecnica vocale. Nel corso degli anni, Grace dedica tutta se stessa alla carriera musicale, trasformando la sua passione in un vero e proprio impegno professionale. Questo percorso, la porta a diventare un punto di riferimento per la sua generazione, una vera e propria portavoce delle emozioni, delle speranze, dei sogni, delle difficoltà e delle esperienze che molti giovani sentono e vivono. La sua musica diventa così un ponte tra l'individuale e l'universale, un medium attraverso cui innumerevoli ascoltatori trovano risonanza e comprensione. Le sue release sono molto più di una semplice sequenza di note e parole: sono un viaggio introspettivo, un'esplorazione dell'anima umana e un invito a connettersi con le proprie sensazioni più profonde. Con ogni nuova uscita, Grace continua a dimostrare il suo talento eccezionale, guadagnandosi un posto d'onore tra le voci più promettenti e influenti del suo e del nostro tempo.