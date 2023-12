Tv, sabato 23 dicembre Leo Gullotta ospite a 'Il Caffè' condotto da Pino Strabioli su Rai Cultura

Nuovo appuntamento con Pino Strabioli e "Il Caffè", il programma di Rai Cultura che sveglia gli spettatori con una carrellata di libri, teatro, cinema e musica, in un racconto che coniuga presente e passato, grazie anche al prezioso patrimonio delle Teche Rai. Nuovo appuntamento con Pino Strabioli e "Il Caffè", il programma di Rai Cultura che sveglia gli spettatori con una carrellata di libri, teatro, cinema e musica, in un racconto che coniuga presente e passato, grazie anche al prezioso patrimonio delle Teche Rai.





Nella puntata in onda sabato 23 dicembre alle 6.05 su Rai 1, l’attore Leo Gullotta ci parla della sua nuova commedia teatrale dal titolo "In ogni vita la pioggia deve cadere" dove si racconta la storia di una vita, la vita di due persone che vivono assieme e che si amano.

A teatro anche Francesca Reggiani con "Agitarsi prima dell’uso", dai giovani precari agli amori a scadenza. Infine, uno dei volti più amati del piccolo schermo, Massimiliano Ossini, con il romanzo "Amico - L’estate che cambio tutto".

"Il Caffè" è anche su Rai 5 (canale 23 del digitale terrestre), sabato 23 dicembre alle 18.00 e, sempre su Rai1, martedì 26 dicembre alle 2.45. Per non perdere neanche una puntata, l’appuntamento è su RaiPlay, in podcast, su RaiPlay Sound.

"Il Caffè" è un programma prodotto da Rai Cultura, scritto da Pino Strabioli e Luca Giudice. La regia è di Andrea Montemaggiori.