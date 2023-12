Maratona notturna al Senato: novità sulla Legge di Bilancio 2024 e il settore casa

Proroga IMU 2023:

La commissione ha prorogato la scadenza per le amministrazioni comunali relativa alle aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU). Il termine per la pubblicazione delle delibere slitta dal 30 novembre 2023 al 15 gennaio 2024.



Versamento entro il 29 febbraio:

Modificato il calendario per i cittadini chiamati a versare la seconda rata dell'IMU entro oggi. In caso di nuove aliquote, i contribuenti dovranno completare il versamento entro il 29 febbraio 2024 per evitare sanzioni e interessi.



Rimborsi:

Le regole per i rimborsi rimangono invariate in presenza di una differenza negativa tra il saldo IMU 2023 e le aliquote comunali fissate.



A chi spetta l'IMU:

Il tributo si applica a immobili di pregio, seconde case, fabbricati affittati o sfitti, uffici, negozi, capannoni industriali e terreni agricoli.



Affitti Brevi:

Approvata la norma sugli affitti brevi richiesta da Forza Italia, con la cedolare secca al 21% per una casa affittata e al 26% per le altre.



Fondo Garanzia Mutui:

Via libera alle agevolazioni per il fondo di garanzia sui mutui della prima casa, rivolte alle famiglie numerose in base all'indicatore Isee.



100 Milioni per l'Edilizia Pubblica:

Tra le novità, l'annuncio della sottosegretaria all'Economia, Lucia Albano, riguarda lo stanziamento di 100 milioni per "modelli sperimentali di edilizia residenziale pubblica" a favore del tema del disagio abitativo.

ROMA - Nella notte, la commissione Bilancio del Senato ha concluso l'esame degli emendamenti alla Legge di Bilancio 2024, introducendo significative novità per il settore casa, con particolare attenzione a tasse e agevolazioni.