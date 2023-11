Siracusa, detenzione illegale di armi e droga: un arresto

A seguito di perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto, all’interno di un forno a legna, circa 450 grammi di sostanza stupefacente, parte già confezionata in dosi e 2 di hashish, spontaneamente consegnata, che è stata sequestrata, così come un calciolo di fucile tagliato, sotterrato nel giardino e 32 cartucce calibro 12, occultati in un pozzetto di plastica scavato nelle adiacenze della proprietà.





L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la Casa Circondariale “Cavadonna” di Siracusa.

SIRACUSA - I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Noto unitamente a quelli della Stazione di Rosolini hanno arrestato un pregiudicato di 47 anni del luogo per detenzione illegale di sostanze stupefacenti e armi.