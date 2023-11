L'esercito israeliano: 'Siamo dentro Gaza City, è circondata'

L'ambasciatore di Israele in Italia afferma che il campo profughi è un centro di Hamas e suggerisce che Hamas dovrebbe essere ritenuto responsabile delle morti se continua a usare civili come scudi umani. L'ONU ha avvertito che l'attacco aereo israeliano a Jabalia potrebbe costituire un crimine di guerra. Inoltre, il numero di ostaggi israeliani in mano ad Hamas e altre fazioni palestinesi è salito a 242, come confermato dal portavoce militare israeliano Daniel Hagari.

Circa 600 individui con passaporti stranieri o palestinesi con doppia cittadinanza lasceranno oggi la Striscia di Gaza per entrare in Egitto attraverso il valico di Rafah, secondo l'autorità palestinese di frontiera a Gaza. Tuttavia, Hamas sostiene che almeno 195 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi aerei israeliani sul campo profughi di Jabalia. Gaza è attualmente assediata da tre lati, con la principale accesso sotto il controllo di Israele.