Royal Gala Val Venosta, i riflessi caldi del sole in un frutto paradisiaco



La Val Venosta è il Paradiso delle Mele. Qui, infatti, il clima favorevole crea le condizioni ideali per la coltivazione di mele favolose e uniche nel loro genere. I 300 giorni di sole all'anno e le rarissime piogge regalano alle Mele Val Venosta sfumature di colori intense e un sapore sopraffino. Caratteristico di questo territorio è inoltre il vento Solaris, che spira tra i meleti garantendo un clima secco e ventilato, ottimo per la maturazione dei prelibati frutti.





Altra grande alleata delle mele di montagna è la forte escursione termica tipica di questa zona alpina. La grande differenza di temperatura tra giorno e notte, infatti, fa sì che la divisione cellulare dei frutti rallenti, mantenendoli in forma per tutta la stagione e donando loro un’inconfondibile croccantezza.

È in questo contesto fiabesco che nasce e matura la Mela Royal Gala Val Venosta, la dolce prelibatezza della valle.





Alla scoperta della Royal Gala Val Venosta





L’aspetto





La Royal Gala sfoggia un sovracolore caldo, con nuance rosse di diversa intensità che sfumano in delicati toni rosa marmo. L’aspetto del frutto, rotondo e leggermente appiattito, è reso unico dalle inconfondibili striature del mantello di un giallo paglierino e ambrato. Un vero e proprio gioiello per gli occhi.





Il profumo e il sapore





La mela Royal Gala sprigiona a primo impatto note verdi, fresche e saporite, arricchite da delicati sentori di camomilla e mandorle. Questo aroma iniziale custodisce gelosamente un segreto: un sapore fruttato impreziosito da sfumature floreali. In una fase più avanzata, la Royal Gala vizia il palato con tocchi di anice e semi di finocchio, per un’esperienza gustativa estremamente piacevole, ma non complessa.





La consistenza





La deliziosa varietà Royal Gala presenta una polpa color crema, dolce e compatta, tipica dei frutti della valle. Quest’ultima caratteristica non le impedisce però di sciogliersi delicatamente sul palato, rivelando in pieno tutta la succosità della sua tessitura. Infine, la buccia, particolarmente dura, conferisce al frutto una consistenza piacevolmente corposa.





Scoprite la Royal Gala Val Venosta, frutto di un microclima ideale.





L’identikit della Royal Gala Val Venosta

Croccantezza: 4/5

Succosità: 3/5

Dolcezza: 4/5

Acidità: 2/5