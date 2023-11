Lidl Italia a favore della Croce Rossa Italiana porta nelle case la magia del Natale solidale

Photo credits: fonte ufficio stampa Community

Anche questo Natale, Lidl Italia porta la solidarietà nelle case delle persone con un progetto a favore della Croce Rossa Italiana grazie al Panettone Classico a marchio Deluxe. A partire da lunedì 4 dicembre, per ciascun panettone solidale messo in vendita presso i propri store, Lidl ne ha donato uno alla Croce Rossa Italiana. Quest'ultima, a sua volta, lo distribuisce attraverso i propri Comitati territoriali; il ricavato servirà a sostenere le attività che i Volontari portano avanti quotidianamente a favore delle persone più vulnerabili. Anche questo Natale, Lidl Italia porta la solidarietà nelle case delle persone con un progetto a favore della Croce Rossa Italiana grazie al Panettone Classico a marchio Deluxe. A partire da lunedì 4 dicembre, per ciascun panettone solidale messo in vendita presso i propri store, Lidl ne ha donato uno alla Croce Rossa Italiana. Quest'ultima, a sua volta, lo distribuisce attraverso i propri Comitati territoriali; il ricavato servirà a sostenere le attività che i Volontari portano avanti quotidianamente a favore delle persone più vulnerabili.





L'iniziativa, che prende il via per il sesto anno consecutivo, si inserisce all'interno della più ampia strategia di responsabilità sociale di Lidl Italia. Alessia Bonifazi, Responsabile Comunicazione e CSR Lidl Italia, ha commentato così il progetto: "Siamo felici di continuare anche quest'anno la lunga collaborazione con la Croce Rossa Italiana, partner storico con cui condividiamo i valori della solidarietà, della condivisione e dell'attenzione verso il prossimo. In Lidl, crediamo fortemente nel potere dei piccoli gesti che, uniti a quelli degli altri, possono fare la differenza. Dal 2018, il Panettone solidale incarna appieno questa idea e ci dimostra l'importanza delle buone azioni per fornire un sostegno concreto a chi è in difficoltà".

"Augurare buone feste guardando alla solidarietà è ormai una tradizione che unisce Lidl e la Croce Rossa Italiana. Siamo grati per questa iniziativa che sostiene i Comitati CRI e l'azione di tante Volontarie e Volontari che fanno parte di quell'Italia che aiuta e che è al fianco di chi più ha bisogno" le parole di Debora Diodati, Vicepresidente della Croce Rossa Italiana.