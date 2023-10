Tv, venerdì 27 ottobre 2023 in prima serata su Rai 1 nuovo appuntamento con 'Tale e Quale Show'

Dopo gli ascolti boom e le tantissime interazioni social di una settimana fa, torna "Tale e Quale Show", il varietà di punta di Rai 1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda venerdì 27 ottobre alle 21.25. Dopo gli ascolti boom e le tantissime interazioni social di una settimana fa, torna "Tale e Quale Show", il varietà di punta di Rai 1 condotto da Carlo Conti e prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, in onda venerdì 27 ottobre alle 21.25.





Anche in questa sesta puntata saranno protagonisti gli artisti che dovranno immedesimarsi nei big della musica, in un arco temporale lungo sessanta anni. Sette giorni fa vincitore di puntata è stato Lorenzo Licitra grazie a una perfetta interpretazione di Alex Baroni con ‘Cambiare’. Sul podio, poi, Gaudiano-Hozier e Jo Squillo-Annie Lennox.

La classifica provvisoria vede in testa Gaudiano, seguito a pochi punti da Licitra e da Ilaria Mongiovì. A una settimana dalla fine della proclamazione del ‘Campione di Tale e Quale Show 13’ (tra 14 giorni andrà invece in onda, nel corso dell’ultima puntata, il Torneo dei Campioni), i punti in palio sono davvero fondamentali. Ecco gli accoppiamenti: Ginevra Lamborghini avrà le sembianze di Madame, Ilaria Mongiovì si metterà nei panni di Marcella Bella, Pamela Prati onorerà la memoria di Carmen Miranda, Jasmine Rotolo imiterà Noemi, Maria Teresa Ruta (che tornerà sul palco dopo essere stata sostituita una settimana dalla figlia Guenda Goria a causa di un piccolo infortunio) si metterà nei panni di Nancy Sinatra, Jo Squillo sarà Mina, Alex Belli ricorderà il mito di Toto Cutugno, Gaudiano interpreterà Tananai e Licitra ricorderà Michael Jackson. Infine, i ‘ripetenti’ Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli se la vedranno con Las Ketchup, il gruppo delle 3 sorelle interpreti del famosissimo "Aserejè". Ad affiancarli, il collega misterioso. Non ci sarà invece Scialpi, un problema alla caviglia lo vede costretto a dare forfait, e così ‘Tale e Quale Show’ perde uno dei grandi protagonisti di questa edizione con la sua indimenticabile interpretazione di Domenico Modugno.