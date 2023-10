Speck, funghi porcini e ricotta fresca: il tris di ingredienti della nuova pizza dell’autunno 2023

Photo credits: fonte ufficio stampa Encanto

Con l'arrivo dell'autunno torna l'accoppiata speck e funghi che si unisce alla ricotta fresca e al prezzemolo per comporre una pizza dal sapore avvolgente, a base di ingredienti di stagione e di alta qualità, perfetta per riscaldarsi quando le temperature cominciano a scendere.





Alice Pizza, prima catena di pizza al taglio d'asporto, presenta "L'Autunnale", una pizza a base bianca con speck, ricotta fresca lavorata con olio EVO e pepe, funghi porcini e una spolverata di prezzemolo, disponibile in edizione limitata dal 24 ottobre fino al 30 novembre in tutti gli store di Alice Pizza.

Ingredienti di alta qualità che creano un connubio di sapori in cui la nota affumicata e leggermente speziata dello speck si unisce alla dolcezza dei funghi porcini e al sapore delicato della ricotta fresca. La nuova ricetta è caratterizzata da una base di ricotta, mescolata con olio EVO e pepe, sulla quale vengono adagiati lo speck a crudo e i funghi porcini. Per terminare, una spolverata di prezzemolo, che conferisce un tocco aromatico senza alterare il sapore della pizza.

Lo speck, un salume legato alla tradizione italiana, austriaca e tedesca frutto di un complesso processo di lavorazione della coscia di maiale, contiene un ottimo apporto proteico e si caratterizza per il suo sapore intenso e speziato. Insieme ai funghi porcini, alimenti tipici della stagione autunnale, la nuova pizza stagionale acquista un sapore intenso e deciso.

Una ricetta stagionale che ben si sposa con la leggerezza dell'impasto di Alice Pizza, contraddistinto da una ridotta quantità di lievito e un processo di lievitazione lenta di almeno 24 ore, che conferiscono alla pizza un'alta digeribilità e profumi e aromi inconfondibili. Il procedimento impiegato, rimasto invariato da oltre vent'anni, la rende perfetta per tantissime combinazioni di ingredienti, sapientemente scelti da fornitori e produttori locali per assicurare sempre la freschezza nel gusto.

Grazie alla praticità del formato al taglio, la nuova pizza stagionale può essere gustata calda durante le fredde giornate autunnali, a lavoro o a casa, per un momento di relax all'insegna del gusto.

La ricetta nasce dalla creatività e dal know-how dei Maestri pizzaioli dell'Accademia della Pizza di Alice, una scuola di formazione che permette agli aspiranti pizzaioli di apprendere il sapere artigianale e tramandare il metodo di preparazione, impasto, farcitura e cottura tipici della pizza di Alice alle generazioni future.

Per provare questa pizza basterà recarsi negli store di Alice Pizza o ordinarla tramite l'app Alice Pizza scegliendo tra due semplici opzioni: "prenota e ritira" per ritirarla in store, oppure "consegna a domicilio", per riceverla comodamente a casa.