Tv, una nuova settimana per il programma di Rai 3 'Via dei Matti n°0' con Valentina Cenni e Stefano Bollani



Una nuova settimana inizia nella casa di "Via dei Matti n. 0" e Valentina Cenni e Stefano Bollani sono pronti a intrattenere i telespettatori con magie sonore e preziose contaminazioni musicali assieme a straordinari artisti. Una nuova settimana inizia nella casa di "Via dei Matti n. 0" e Valentina Cenni e Stefano Bollani sono pronti a intrattenere i telespettatori con magie sonore e preziose contaminazioni musicali assieme a straordinari artisti.





Il programma cult di Rai Cultura realizzato da Ballandi, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.15 su Rai 3, apre la settimana lunedì 30 ottobre con Stefano De Martino, prosegue martedì 31 con la cantante e musicista Daniela Pes, poi mercoledì 1° novembre è la volta di Gianluigi Trovesi, sassofonista, clarinettista e compositore. Poi, giovedì 2 novembre è di scena la cantante e attrice napoletana Lina Sastri mentre, a chiudere la settimana, venerdì 3, sarà il chitarrista francese Biréli Lagrène. Ogni sera un argomento diverso legato alla musica per scoprire curiosità e seguire il flusso delle note e delle parole che può portare a risultati inaspettati, come collegare un brano di Miles Davis ad antichi rituali induisti o una canzone di Raffaella Carrà ai classici della musica del Romanticismo tedesco. Come sempre, ogni puntata si chiuderà con Valentina e Stefano insieme al piano per una reinterpretazione personalissima di brani che spaziano dal repertorio brasiliano al cantautorato italiano, dal pop inglese alla canzone popolare. Il risultato è una sorta di playlist infinita che si arricchisce ogni sera di un tassello in più e costruisce un mondo di suoni da ascoltare e vedere con orecchie e occhi nuovi.