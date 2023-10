Tv, martedì 17 ottobre 2023 in prima serata su Canale 5 il film cult "Ghost - Fantasma"

Martedì 17 ottobre in prima serata su Canale 5 va in onda il film cult "Ghost - Fantasma" diretto da Jerry Zucker. Martedì 17 ottobre in prima serata su Canale 5 va in onda il film cult "Ghost - Fantasma" diretto da Jerry Zucker.





Sam Wheat (Patrick Swayze) lavora in banca e convive felicemente in un loft a New York con la sua fidanzata Molly Jensen (Demi Moore), una promettente artista. Una notte Sam rimane ucciso in quella che sembra essere una sfortunata rapina. Il suo fantasma resta sulla Terra e così Sam capisce il motivo del suo omicidio e cerca di avvisare Molly di essere in pericolo ma comunicare con lei è complesso a tal punto da aver bisogno dell'aiuto di Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg).