Le aziende produttrici di caffè puntano sulle capsule compostabili

Ormai gli ultimi dati disponibili parlano chiaro: anche l'Italia, paese simboleggiato dall'immagine del caffè preparato con la moka, da qualche anno si sta convertendo all'utilizzo massiccio delle macchine da caffè domestiche. Ormai gli ultimi dati disponibili parlano chiaro: anche l'Italia, paese simboleggiato dall'immagine del caffè preparato con la moka, da qualche anno si sta convertendo all'utilizzo massiccio delle macchine da caffè domestiche.





Se quello della tazzina di caffè dopo i pasti o nei momenti di relax è un rito irrinunciabile, cambiano i modi per prepararlo e in molte case degli italiani trovano posto cialde e capsule di caffè del marchio preferito.

Una crescita esponenziale della produzione di capsule di caffè e altre bevande solubili ha inevitabilmente portato con sé dei problemi di impatto ambientale.

Se usare le cialde da 44 millimetri significa poter buttare tutto nel secchio dell'indifferenziato, la stessa cosa non si può dire per le capsule, le quali sono in materiale plastico o di alluminio e richiedono la separazione dell'involucro esterno dal caffè.





Le grandi aziende produttrici di caffè da qualche anno stanno producendo sempre più linee di capsule compostabili





Ma cosa si intende questo termine? Secondo le regolamentazioni europee, si intendono compostabili tutti quei materiali che sono biodegradabili in un tempo massimo di 3 mesi. Detto in altri termini, le capsule compostabili si possono gettare nel secchio dell'organico, sapendo che potranno essere trattate come qualsiasi altro rifiuto compostabile, per potersi trasformare in humus o concime. La percentuale di capsule compostabili sul totale della produzione annua è ancora piccola, ma ciò che conta è il crescente interesse verso le tematiche ambientali. A produrre capsule compostabili è ad esempio l'azienda napoletana Caffè Borbone, che ha da tempo lanciato sul mercato la linea Don Carlo compostabile, ovvero le capsule compatibili con le macchine da caffè A Modo mio. Anche altri grandi marchi hanno messo sul mercato capsule compostabili, per non parlare delle piccole realtà di torrefazione locale che puntano sulla sostenibilità e il rispetto dell'ambiente.