Tv, lunedì 9 ottobre 2023 in prima serata su Rai Movie il film 'Il grande paese'

"Il grande paese" è il superclassico del western proposto da Rai Movie, lunedì 9 ottobre alle 21.15. Nella storia di amore, gelosia e proprietà raccontata dal regista americano William Wyler, il comandante di marina James McKay, interpretato da Gregory Peck, s'innamora di Patricia Terrill, interpretata da Carrol Baker, la figlia di un grande proprietario terriero del Nuovo Messico.





Arrivato nel ranch della ragazza trova un’accoglienza ospitale da parte della famiglia di lei. Non la prende bene Steve Leech (Charlton Heston), irruento cowboy una volta innamorato di Patricia. E il nuovo arrivato scoprirà anche l’ostilità degli Hannassey, proprietari della terra confinante e antichi rivali del suo futuro suocero: per McKay non sarà facile integrarsi nel selvaggio West. Un colossal spettacolare, ricco di avventura e con protagonisti memorabili: ma tra Gregory Peck e Charlton Heston agli Oscar del 1959 la spuntò a sorpresa Burl Ives che grazie alla sua interpretazione di Rufus Hannassey fu premiato come miglior attore non protagonista.