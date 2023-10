Vallepicciola prende parte al Modena Champagne Experience 2023 con il suo Petite Vallée

Photo credits: fonte ufficio stampa smsstudio

L’azienda vitivinicola Vallepicciola raggiunge i grandi dello champagne al Modena Champagne Experience 2023. Tra domenica 15 e lunedì 16 ottobre, tutti i migliori produttori e importatori di champagne si ritroveranno in terra emiliana per la VI edizione dell’evento. È in questa cornice che Vallepicciola si presenterà con la sua Maison Champagne P. Vallée, a fianco di 175 tra maison storiche e piccoli vigneron.