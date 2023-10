Tv, giovedì 19 ottobre 2023 in prima serata su Italia 1 il thriller fantascientifico 'Shark - Il primo squalo'

Giovedì 19 ottobre, in prima serata su Italia 1, va in onda il thriller fantascientifico "Shark - Il primo squalo", diretto da Jon Turteltaub. Questo il cast: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson, Ruby Rose e Winston Chao. Giovedì 19 ottobre, in prima serata su Italia 1, va in onda il thriller fantascientifico "Shark - Il primo squalo", diretto da Jon Turteltaub. Questo il cast: Jason Statham, Bingbing Li, Rainn Wilson, Ruby Rose e Winston Chao.





Jonas Taylor è un esperto in missioni di salvataggio a profondità marine estreme, ma dopo aver dovuto sacrificare alcuni uomini ha deciso di ritirarsi. Presso l'avveniristica stazione Mana One viene scoperto, al largo della costa cinese, un territorio ancora più profondo della Fossa delle Marianne, ma gli esploratori finiscono intrappolati sul fondale, così Taylor decide di tornare in azione, visto che una delle persone da salvare è la sua ex moglie. Qui si ritroverà faccia a faccia con un megalodonte, un antenato preistorico degli squali di enormi dimensioni a cui dovrà dare la caccia.