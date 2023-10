Emozioni, misteri ed enigmi nel videogame 'The Endless Dream'

CARRARA (MS) - Jacopo Rosolini, sviluppatore carrarino, sta per rilasciare, in early access, il suo primo videogame: The Endless Dream. Un videogioco 3D con grafica low poly di stampo puzzle-game e story-driven. In omaggio alla figura di suo padre tragicamente venuto a mancare qualche anno fa. - Jacopo Rosolini, sviluppatore carrarino, sta per rilasciare, in early access, il suo primo videogame: The Endless Dream. Un videogioco 3D con grafica low poly di stampo puzzle-game e story-driven. In omaggio alla figura di suo padre tragicamente venuto a mancare qualche anno fa.





The Endless Dream è un titolo a tema narrativo, incentrato sull’esplorazione e la risoluzione di enigmi che porteranno il giocatore a vivere un turbine di emozioni e di esperienze immerse in un’atmosfera significativa. Il gioco sarà disponibile a partire dal 31 ottobre su Steam.





The Endless Dream: la trama, parla Jacopo Rosolini





Così inizia la trama di The Endless Dream. Un viaggio onirico verso un incerto risveglio, attraverso tutte le emozioni, i ricordi e le esperienze ricostruite, le altalene emotive ed enigmi avvincenti. Il concept del titolo è stato ispirato dall’omaggio che lo sviluppatore, Jacopo Rosolini, vuole donare a suo padre, sfortunatamente venuto a mancare tre anni fa. Attraverso il percorso del protagonista, il giocatore si avventura in ricordi ed enigmi che prendono spunto da esperienze dello sviluppatore con suo padre.





Il gioco





The Endless Dream è un videogioco indie definito no-budget, ovvero senza nessun tipo di investimento. Lo sviluppatore, insieme ad un modellatore 3D, Alfredo Capellupo, hanno realizzato meccaniche di gioco, modelli, grafica, trama e qualsiasi dettaglio che compone l’opera. Il gioco sfrutta il motore grafico Unity.

E' realizzato per offrire massima compatibilità sia con input mouse e tastiera, sia joypad (anche se al momento l’unica piattaforma per la quale sarà disponibile è il pc, attraverso Steam).

La grafica e i modelli, invece, si basano sulla tecnica Low-Poly-Cartoon. Un tipo di grafica che dispone di modelli semplificati e non dettagliati, a basso numero di poligoni. E' caratterizzata da colori e rappresentazioni molto simili a illustrazioni "cartoon" con colori pastello.

"Questo progetto è molto importante per me, in quanto oltre ad essere la mia prima opera videoludica, è anche una sorta di omaggio a mio padre che purtroppo è mancato tre anni fa. Tengo molto al titolo e ho cercato di metterci dentro tutta la mia passione, nonché una scrupolosa attenzione ai dettagli che, a parer mio, sono fondamentali in opere di questo tipo. The Endless Dream, nei miei intenti, non sarà solo un videogioco ma un esperienza che, grazie ai temi trattati e alle sue atmosfere, lascerà al giocatore tante emozioni che lo accompagneranno durante l’intero gioco. Di fatto, il focus non è solo nel creare un’esperienza divertente e appagante, ma un vero e proprio viaggio attraverso le emozioni umane. Saranno il fulcro dell’intera storia e, spero, sapranno far sentire il giocatore come se si trovasse di fronte al 'viaggio' del protagonista" ha commentato Jacopo Rosolini, fondatore di Fortitudo Games e sviluppatore di The Endless Dream.

"Partendo dal genere, avventura a enigmi plasmato dalle scelte del giocatore, ho voluto riunire sia la parte a rompicapo per dare al giocatore una sfida, a simboleggiare la sfida intrapresa dal protagonista, sia la parte di scelte così da consentire al giocatore di intraprendere la propria strada all’interno del gioco. Un altro aspetto fondamentale del progetto sono i messaggi e le tematiche che vengono affrontate nel corso della storia, quali il lutto, la solitudine e la depressione" ha concluso Jacopo Rosolini.

Il titolo sarà disponibile in early access a partire dal 31 ottobre su Steam. Questo il link alla pagina dedicata al videogioco: https://store.steampowered.com/app/2470270/The_Endless_Dream