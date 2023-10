Beatles, giovedì 2 novembre 2023 uscirà l'ultima canzone inedita dal titolo 'Now And Then'

Novità nel panorama musicale internazionale: giovedì 2 novembre 2023 uscirà "Now And Then", l'ultima canzone dei Beatles, scritta e cantata da John Lennon, sviluppata e lavorata da Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr e ora finalmente finita da Paul e Ringo oltre quattro decadi dopo.





Uscirà in contemporanea mondiale alle ore 15.00 (ora italiana) di giovedì 2 novembre via Apple Corps Ltd./Capitol/UMe.

Il doppio lato A del singolo associa l'ultima canzone dei Beatles alla prima: il singolo UK di debutto della band del 1962, "Love Me Do", completa perfettamente il cerchio. Entrambi i brani sono stati mixati in stereo e Dolby Atmos¸ mentre la copertina originale è stata realizzata dal rinomato artista Ed Ruscha. Il nuovo videoclip musicale di "Now And Then" debutterà venerdì 3 novembre.

Un film documentario della durata di 12 minuti, "Now And Then - The Last Beatles Song", scritto e diretto da Oliver Murray avrà la sua première il 1° novembre.

Sarà inoltre caricato sul canale ufficiale YouTube dei Beatles alle ore 20.30 (ora italiana). Il commovente corto racconta la storia dietro l'ultima canzone dei Beatles, attraverso materiale video esclusivo e parti commentate da Paul, Ringo, George, Sean Ono Lennon e Peter Jackson.