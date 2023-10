Israele, Ministro Difesa: 'Ordine di ingresso a Gaza arriverà presto'

Il ministro della difesa israeliano Yoav Gallant ha detto ai soldati del fronte sud che l'ordine di entrare a Gaza arriverà presto. "Ora vedete Gaza da lontano, presto" - ha annunciato - "la vedrete dall'interno". "L'ordine arriverà", ha aggiunto.Una parte dei commando di Hamas che ha attaccato i civili israeliani il 7 ottobre a ridosso della striscia di Gaza è stata scoperta sotto l'influenza di una droga sintetica conosciuta come Captagon. Questa rivelazione solleva preoccupazioni sulla situazione nel conflitto israelo-palestinese, poiché l'uso di sostanze stupefacenti da parte di combattenti potrebbe aggravare ulteriormente la violenza nella regione.Nel frattempo, il primo ministro britannico Rishi Sunak, in visita in Medio Oriente, ha lanciato un appello urgente per fermare qualsiasi ulteriore escalation del conflitto. Ha sottolineato che troppe vite sono già state perse, e l'escalation delle tensioni rappresenta una minaccia per la stabilità della regione.In un contesto simile, due missili anticarro Kornet sono stati lanciati dal Libano verso l'insediamento israeliano di al-Manara. In risposta, Israele ha reagito con il fuoco di artiglieria, evidenziando la delicatezza della situazione in questa parte del mondo.La situazione in Medio Oriente rimane complessa e delicata, con il bisogno urgente di azioni mirate per cercare di riportare la pace e la stabilità nella regione.