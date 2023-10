Campobasso, litiga con la ex e si scaglia contro i carabinieri





Nella circostanza i militari, su richiesta telefonica privata pervenuta al NUE112 e transitata alla locale Centrale Operativa, intervenivano in Campomarino sul luogo segnalato, appurando che poco prima si era ivi verificata un’accesa lite per futili motivi tra l’uomo e la sua ex compagna 46enne all’interno dell’abitazione di quest’ultima.





All’arrivo dei militari, il 42enne dapprima lanciava alcuni oggetti all’indirizzo degli stessi senza colpirli e quindi li aggrediva fisicamente con strattoni e spintoni fino a cagionare la caduta in terra di uno degli operanti, che nell’occasione si procurava delle lesioni fortunatamente di lieve entità, prima di essere immobilizzato.





A quel punto, appurate le sue oggettive responsabilità in relazione alla violazione degli artt. 336, 337 e 582 c.p., l’uomo veniva tratto in arresto e tradotto, previ adempimenti del caso, presso la Casa Circondariale di Larino (CB) per ivi permanere a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino (CB).





Nel corso della successiva udienza dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria, l’arresto veniva opportunamente convalidato poiché legittimamente effettuato ed a carico del soggetto veniva disposta la misura del divieto di dimora nel Comune di Campomarino (CB)

