Al Wine Festival Fonzone presenta Mattodà 2019 alla masterclass condotta dall'enologo Luca D’Attoma

L'appuntamento è per le 14.30, in sala Sissi (Kurhaus) dove l'enologo metterà in luce le differenze tra i vini di 10 produttori determinate dall'interpretazione enologica dei vitigni e dalle peculiarità degli areali di coltivazione.





Tra i vini in assaggio anche Mattodà 2019 lanciato quest’anno da Fonzone e candidato al Platinum. Un Aglianico in purezza che nasce nella sottozona Campi Taurasini, in Irpinia, il primo realizzato con questo vitigno da D’Attoma che, con l’azienda vitivinicola di Paternopoli (AV), ha avviato un percorso incentrato sulla viticoltura sostenibile per creare vini sartoriali capaci di raccontare questo territorio straordinario della Campania. Una sfida che la famiglia Fonzone ha sostenuto con entusiasmo, al punto da battezzare il nuovo vino Mattoda’, un nome che rende omaggio a D’Attoma rievocandone il cognome, e che, al tempo stesso, sottolinea la volontà di creare un rosso fuori dagli schemi, innovativo, capace di interpretare in maniera originale un vitigno unico nel suo genere. Un vino fresco, avvolgente, con una spiccata personalità che rispecchia fortemente quella dell’enologo e dei Fonzone, una grande famiglia che ha scelto di produrre vino per passione.

Dopo la masterclass seguirà l’assaggio dei vini ai banchi dei produttori fino alle 17.30. In quell'occasione sarà possibile degustare le due Riserve di Greco di Tufo e Fiano di Avellino di Fonzone, premiate da The WineHunter con la medaglia d’oro, e la Falaghina Le Mattine premiata con la medaglia Rossa.

Fonzone sarà presente al Merano Wine Festival per tutta la durata della manifestazione presso il Pavillion de Fleurs (Kurhaus) - Tav. 228