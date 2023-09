Tv, mercoledì 13 settembre in prima serata su Rai Movie il film 'Le cose che non ti ho detto'

Mercoledì 13 settembre, alle 21.15, Rai Movie propone "Le cose che non ti ho detto", interpretato da Annette Bening, Bill Nighy, Josh O'Connor, per la regia di William Nicholson. Mercoledì 13 settembre, alle 21.15, Rai Movie propone "Le cose che non ti ho detto", interpretato da Annette Bening, Bill Nighy, Josh O'Connor, per la regia di William Nicholson.





Nella cittadina costiera di Seaford, nel sud dell'Inghilterra, Edward e Grace sono una coppia sposata da quasi trent'anni e la loro vita trascorre tranquilla in una casa in prossimità del mare tra oggetti accumulati negli anni e moltissimi libri, in un’apparente serenità. Quando il figlio Jamie, che vive a Londra, va a far loro visita per il weekend, il padre gli rivela l'intenzione di lasciare la madre per un'altra donna che lo rende felice e libero di essere sé stesso. Grace, appresa la notizia, non accetta che suo marito voglia rompere la loro relazione dopo quasi trent'anni di matrimonio. Edward fa così i bagagli e va via. Caduta in depressione, Grace si sente persa senza Edward e spera sempre di vederlo tornare a casa. Jamie si trova in mezzo ai due genitori, tuttavia da figlio si trasforma in confidente e, nonostante il dispiacere per la trasformazione della sua famiglia, riesce a risvegliare nella madre l'attitudine alla felicità e a una nuova possibilità di vita.