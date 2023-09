Lampedusa: nuovo sbarco di migranti. Oggi Meloni, von der Leyen e Macron sull'isola

A Lampedusa, la situazione degli sbarchi di migranti continua a essere critica. Nella notte del 16 settembre, quattro barchini carichi di uomini, donne e bambini, la maggior parte dei quali scalzi, sono stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di finanza al largo dell'isola. Complessivamente, sono state 160 le persone giunte sull'isola in questa occasione.L'hotspot di contrada Imbriacola, già sovraffollato, ospita ora circa duemila migranti, di cui circa 1.150 sono sbarcati nelle ultime 24 ore. Di fronte a questa emergenza, la Prefettura di Agrigento ha deciso di trasferire 640 migranti a Catania utilizzando la nave "Veronese". Tuttavia, sono stati segnalati decine di altri barconi diretti verso Lampedusa, aumentando ulteriormente la pressione sulla piccola isola.Oggi è previsto l'arrivo della Premier italiana, Giorgia Meloni, e della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a Lampedusa. Le due leader terranno dichiarazioni congiunte per discutere la drammatica situazione migratoria. Von der Leyen ha risposto rapidamente all'invito di Meloni, esprimendo preoccupazione per la "pressione migratoria insostenibile per l'Italia" e accettando la necessità di una missione europea.Il governo italiano sta cercando il sostegno degli altri paesi europei nella gestione di questa emergenza. In una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron, Meloni ha discusso dell'importanza della cooperazione europea per affrontare i flussi migratori irregolari e ha ricevuto l'assicurazione che la Francia è solidale con l'Italia in questa sfida. L'Italia ora attende di vedere come i partner europei concretizzeranno il loro aiuto.La situazione dei migranti rimarrà un argomento prioritario per l'Italia e sarà affrontata dalla premier Meloni anche al prossimo Consiglio Ue di ottobre, dove formalizzerà la richiesta di una nuova operazione militare di sicurezza marittima per contrastare l'immigrazione irregolare via mare, in linea con le promesse fatte durante la campagna elettorale.