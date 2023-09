Tragedia aerea vicino all'aeroporto di Torino-Caselle: chi è il pilota della Freccia Tricolore precipitata

TORINO - Sabato 16 settembre è stata una giornata tragica vicino all'aeroporto di Torino-Caselle quando un velivolo delle Frecce Tricolori, noto come "Pony 4", è precipitato al suolo. L'incidente ha coinvolto una famiglia che stava viaggiando in auto, causando la morte di una bimba di 5 anni e ferendo gravemente il fratello di 12 anni, la mamma e il papà. Anche il pilota dell'aereo è stato ferito e ricoverato.Il tragico incidente sembra essere stato causato da un "bird strike", ovvero l'urto dell'aereo con uno stormo di uccelli. Il pilota, il maggiore Oscar Del Dò, ha comunicato un problema al motore e si è sganciato dall'aereo un istante prima dell'impatto. L'aereo ha perso quota e si è schiantato, esplodendo e creando un'enorme coltre di fumo e fiamme.La famiglia coinvolta stava viaggiando lungo la strada che costeggia l'aeroporto quando l'aereo è precipitato. La vettura è uscita di strada, si è ribaltata ed è andata in fiamme. La bimba di 5 anni è purtroppo deceduta, mentre il fratello di 12 anni ha riportato gravi ustioni su una parte del corpo. Entrambi i genitori sono stati feriti nell'incidente.Il pilota dell'aereo, il maggiore Del Dò, è un veterano delle Frecce Tricolori ed è stato descritto come un pilota esperto e qualificato. Ha prestato servizio nell'Aeronautica Militare dal 2019 e prima di entrare nelle Frecce Tricolori aveva già accumulato esperienza come pilota.Questo tragico incidente ha scosso profondamente la comunità locale e ha sollevato domande sulla sicurezza dei voli acrobatici e sulla gestione degli uccelli negli aeroporti italiani. Un'inchiesta è in corso per determinare le cause esatte dell'incidente.